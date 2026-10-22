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Efsane Oyun Şirketi BioWare Kapanıyor! Mass Effect 5 de İptal Edildi!

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Electronic Arts , Mass Effect ile Dragon Age gibi ikonik serilere imza atan efsanevi geliştirici BioWare'i kapatma kararı aldı.

Efsane Oyun Şirketi BioWare Kapanıyor! Mass Effect 5 de İptal Edildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Electronic Arts (EA), 30 yılı aşkın süredir oyun dünyasına yön veren ve Mass** Effect ile Dragon Age gibi ikonik serilere imza atan efsanevi geliştirici BioWare'i kapatma kararı aldı**. Geliştiricinin resmî hesabından yayımlanan bir veda gönderisiyle de resmen bir devrin sonuna gelindi.

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Electronic Arts genelinde yaklaşık 400 çalışanın işine son verilirken, bu işten çıkarmaların yaklaşık 50'sinin BioWare bünyesinden olduğu bildirildi.

İçerikten Görseller

Efsane Oyun Şirketi BioWare Kapanıyor! Mass Effect 5 de İptal Edildi!
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Mass Effect 5 de iptal edildi

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BioWare’in kapanmasıyla birlikte Mass Effect 5 olarak da adlandırılan yeni Mass Effect oyunu da resmen iptal edildi. 1995’te kurulan Kanada merkezli BioWare, tarihi boyunca birçok ikonik yapıma imza atmıştı. Mass Effect serisi, ilk Baldur’s Gate oyunları, Dragon Age serisi, Star Wars: Knights of the Old Republic, Anthem gibi ikonikleşen oyunlarda imzası bulunuyordu.

EA'in bu ağır kesinti kararlarının arkasında ise şirketin geçirdiği devasa satın alma ve buna bağlı oluşan mali yükler yatıyor. Firma, devasa bir finansal yapılanmaya gidiyor. , Ağustos ayında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Jared Kushner'ın Affinity Partners şirketi ve Silver Lake ortaklığıyla gerçekleştirilen 55 milyar dolarlık nakit işlemle tamamen özelleştirildi. Bu satın alma süreci, EA'e yaklaşık 18 milyar dolarlık dev bir borç yükü getirdi.

Maliyetleri yıllık 700 milyon dolar azaltma planı doğrultusunda hareket eden EA yönetimi, organizasyonel verimlilik adı altında 170 milyon dolarlık bir tasarruf hefededi. Son iki yılda yaklaşık 970 kişiyi işten çıkaran şirket, bu stratejinin son kurbanı olarak BioWare stüdyosunu ve Edmonton'daki çalışma alanını seçti. Bir yönetici, çalışanlara gönderdikleri mesajda "iş** modelini sert bir şekilde gözden geçirdiğini**" ve artık yalnızca Apex Legends, Battlefield ve Madden gibi kanıtlanmış, yüksek gelir getiren canlı hizmet projelerine odaklanacaklarını ifade etti.

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