Yarkovsky etkisiyle yörüngesinden çıktığı tespit edilen Apep adlı asteroidin 2068'de Dünya'ya çarpabileceği açıklandı. Ayrıca 2029'da Apep'i Dünya'nın yanı başından geçip giderken izlemek de mümkün olacak.

Adını antik Mısır mitolojisindeki kaos tanrısı Apep’ten (Apophis) alan bir asteroidin Dünya’ya çarpma ihtimali bulunduğu ifade edildi. Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsünden bilim insanlarının açıklamalarına göre Apep asteroidi, Yarkovsky etkisi ile gittikçe hızlanıyor ve rotası değişikliğe uğruyor.

Apep’in Yarkovsky etkisi altında olduğu tespit edilene kadar yapılan hesaplar, üç futbol sahası büyüklüğündeki göktaşının Dünya’nın yanı başından geçip gideceğini gösteriyordu. Ancak Yarkovsky etkisi, göktaşının izlediği yolun değişmesine neden olduğundan göktaşının Dünya için hala tehlike oluşturduğu ve 2068’de Dünya’ya çarpabileceği açıklandı.

Apep, Dünya atmosferine hemen her gün giren göktaşlarına kıyasla son derece büyük bir göktaşı olduğundan rotasının Dünya ile kesişmesi halinde atmosfer tarafından parçalanamayacağı ve Dünya’ya çarpacağı belirtiliyor. Bu çarpışma, 880 milyon ton TNT’nin patlatılmasına denk bir enerji ortaya çıkaracak ve Hiroşima’ya atılan atom bombasından 65 bin kat daha büyük bir etki oluşturacak.

Apep’i Dünya için tehlikeli hale getiren Yarkovsky etkisi nedir?

Asteroidler de tıpkı gezegenler gibi kendi etraflarında dönmektedirler. Asteroidlerin gündüz kısımları, Güneş’ten gelen termal radyasyonun bir kısmını yansıtırken geri kalanını soğurur. Ancak asteroidde gece-gündüz yer değiştirdiğinde soğurulan radyasyon dışarı salınmaya başlar. Bu radyasyon, salınım sırasında göktaşına kuvvet uygulayarak dönüş yönüne göre yavaşlamasını ya da hızlanmasını sağlayabilir.

Karışık geldiyse boşuna dert etmeyin. Zira bilim insanları da göktaşlarının yörüngesini tahmin etmeyi zorlaştırdığı için Yarkovsky etkisinden pek hoşlanmıyorlar. Hatta Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Bennu asteroidine bir uzay aracı indirerek örnek almak istemesinin arkasındaki nedenlerden biri de Yarkovsky etkisini daha iyi anlayabilmek.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre Apep, her yıl 170 metre kadar yörüngesinden uzaklaşıyor. Bu da Apep’in 2068’de Dünya’ya çarpabileceği senaryosunu ortaya çıkarıyor. Bilim insanlarının hesaplamalarına göre Apep’in söz konusu ivmesi, 2068’deki olası çarpışma öncesinde devasa göktaşının 13 Nisan 2029’da Dünya’nın yakınından geçmesine neden olacak. Göktaşı Dünya’ya öylesine yaklaşmış olacak ki bir teleskop ya da dürbüne ihtiyaç olmayan gökyüzüne bakıldığında görülebilecek.