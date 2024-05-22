Burnunuzun aslında iki tane olduğunu ve bu iki burnun sırayla çalıştığını biliyor muydunuz? İşte vücudumuzun bu şaşırtıcı özelliği hakkında tüm detaylar.

Burnumuzun birden fazla işlevi olduğunu hepimiz biliriz ancak iç yapısının ve çalışma sisteminin bu kadar ilginç olabileceğini çoğumuz tahmin edemezdik.

Evet, aslında iki tane burnumuz var ve bu iki burun, sırayla çalışarak bize nefes almamızda yardımcı oluyor.

Cardiff Üniversitesi'nden Ronald Eccles, burnumuzun aslında iki ayrı organ olduğunu söylüyor.

Hassas Görüntü

Her bir burun deliği, kendi ayrı burun boşluğuna açılır ve bu boşluklar doğrudan birbirine bağlı değildir.

Burnun iç yapısı, venöz erektil doku ile kaplıdır. Doku; kanla dolarak şişebilir, enfeksiyon veya alerji durumlarında şişlik artarak burun pasajlarını tamamen tıkayabilir.

Peki neden iki burnumuz var?

İnsanların neden bir burun döngüsü olduğuna dair net bir açıklama yok ancak bir hipoteze göre bu döngü, patojenlere karşı koruma sağlar.

Venöz erektil doku küçüldüğünde, antikor açısından zengin plazma burun iç yüzeyine sıkışır ve her döngü, burnun savunmasını yeniler. Diğer bir teoriye göre burun döngüsü, burnun bir yarısının dinlenmesine izin verir.

Burnumuz, sürekli olarak havayı filtreleyip ısıtarak akciğerlerimizdeki hassas dokulara uygun hâle getirir.

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