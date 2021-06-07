Bir Fotoğrafçı, Karıncalara Bulanmış Bir Kargayı Görüntüledi

Bir fotoğrafçı, uzmanlara göre oldukça nadir olarak görülebilen bir olay olan kuşların kendilerini karıncalaması sürecini fotoğrafladı. Bu karedeki detaylar aslında doğanın ne kadar karmaşık olabildiğini de gösteriyor.

Tony Austin adlı fotoğrafçı, bir karganın kanatlarının onlarca minik siyah karınca ile kaplanmış olduğu bir fotoğraf paylaşırken, fotoğrafın altına ise "oldukça garip ve vahşi toprak banyosu" yazdı. Ardından da fotoğraf bir anda viral hale geldi ve pek çok yorum aldı.

Daha önce böyle bir şey görmediğini söyleyen fotoğrafçı, bu davranışı garip ama etkileyici olarak nitelendirdi. Pek çok kişinin hakkında farklı teoriler ortaya attığı bu nadir görülen anları ise kuşlarla ilgilenen bilim insanları açıkladı.

Karınca banyosu yapan kuşlar

Kuşların aslında karıncalarla ya da başka böceklerle kendilerini kaplamaları çok da nadir bir şey değil. İlk olarak 1830'larda keşfedilen bu fenomen, kuşların doğada kendilerini zararlı böceklerden nasıl koruduklarına dair de bir fikir veriyor.

Başta karıncalar olmak üzere çeşitli böcekleri kendi vücutlarına süren kargalar ve diğer kuşlar, bu böceklerin ya da eklembacaklıların korku anında salgıladıkları kimyasallar sayesinde kendilerini diğer zararlı canlıların etkisinden koruyabiliyor. Bazen bir karınca yuvasına tüneyen kuşlar, bazen de yakaladıkları böcek ve eklembacaklıları gagalarıyla kendi üstlerine sürüyor.

Bu olaya kuş gözlemcileri arasında "karıncalanmak" adı verildiği belirtiliyor. Facebook'taki gönderiye gelen yorumlarda ise bu nadir olayı daha önce görmemiş olan insanlar, aralarında karıncaların kargaya saldırdığının da yer aldığı pek çok teori ortaya attı.

200'den fazla kuş bu işlemi gerçekleştiriyor

Kanada Ulusal Vahşi Hindi Derneği, dünya üzerinde 200'den fazla kuş türünün bu tür korunma aktiviteleri gerçekleştirdiğini belirtiyor. Kuşların neden böyle bir şey yaptığı konusunda ise farklı görüşler söz konusu. Bu teorilerden biri, kuşların zor geçen tüy dökme dönemlerinde böcekleri kullanarak bu süreci hızlandırdıkları yönünde. Diğer teori ise kuşların amacının parazitlerden kurtulmak olduğunu savunuyor.