Bir Ördek, İnsanlar Gibi Küfrederken Kayda Alındı [Video]

Avustralya'da yer alan Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda büyüyen misk türündeki bir ördek, etraftaki konuşmaları taklit ederek tıpkı insanlar gibi küfretmeye başladı.

Bugüne kadar kuşların basit insan seslerini taklit etmesine tanıklık ettik. Hatta hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan bir kuşun, bebeklerin ağlama sesini tıpatıp taklit edebildiği haberini sizlerle paylaşmıştık.

Avustralya'da bulunan başka bir doğa koruma alanında büyüyen bir ördek türü, işi bir adım daha öteye götürdü. Çiftleşme mevsimlerinde ortama yaydıkları güzel kokuyla bilinen ve adını bundan alan misk türündeki bir ördek, insanlar gibi küfretmeye başladı.

Ripper'ın "you bloody fool" dediği anlar:

Ripper'ın kurduğu cümle tam olarak "You bloody fool". İngilizcede sıklıkla kullanılan bir küfür olan bu cümle, kendi dilimize "seni kahrolası aptal", "salağın önde gideni" veya "seni salak" olarak çevrilebilir. Araştırmacılar, Ripper'ın bu küfrü nereden duyduğunu tam olarak bilemiyor ancak ortak görüş, Ripper'ın bu kelimeleri bakıcısından duymuş olabileceği yönünde.

Ripper'ın taklit yeteneği, bilim dünyasını epey heyecanlandırmış durumda. Bu olay hakkında Royal Society of London B'de bir makale yayınlayan Leiden Üniversitesi'nden Peter Fullagar, Ripper için; "Diğer insanların sesini taklit ederek yeni bir şeyler söyleyebilmek, sadece sınırlı sayıdaki hayvan türünde görülebilir. Bu çalışmada, Avustralya misk ördeğinin sesli öğrenme yeteneğinin olduğunu kanıtlıyoruz" açıklamalarında bulundu.