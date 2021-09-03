Avustralya'da hayvanat bahçesinde yaşayan bir lir kuşu, ses telleri diğer kuş türlerien göre çok daha ilkel olmasına rağmen bir bebeğin ağlama sesini kusursuz bir şekilde taklit etmeyi başardı.

Bugüne kadar bazı kelimeleri taklit eden, sanki bir şarkı söylermiş gibi güzel sesler çıkaran kuşlara aşinayız. Ancak Avustralya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan menura cinsindeki bir lir kuşu, çıkardığı sesle herkesi hayrete düşürüyor.

Echo adı verilen bu kuş, gerçeğinden tamamen farksız bir şekilde, bir bebeğin ağlama sesini birebir taklit edebiliyor. Aynı zamanda matkap ve yangın alarmı seslerini de taklit edebilen Echo'nun bu sesi nereden öğrendiği henüz bilinmiyor.

Echo'nun bir bebeği taklit ettiği anlar:

Echo'nun yer aldığı hayvanat bahçesi COVID-19 yüzünden uzun bir süredir kapalı. Hayvanat bahçesindeki yetkililer, Echo'nun yaklaşık 1 yıl önce bebek ağlamasına benzer sesler çıkarmaya başladığını ve zaman içerisinde bu sesin gerçeğe inanılmaz bir şekilde yaklaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, Echo'nun bu yeteneği karşısında epey şaşkın. Çünkü lir kuşları, diğer kuşların aksine ses tellerinde 4 yerine 3 çift kasa sahiptir ve bu kasların çalışma prensibi son derece ilkel olduğu için çok karmaşık sesleri taklit edemezler.