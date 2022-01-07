Bir Türk, Süt Üretimi İçin İneklerine VR Gözlük Taktı

Aksaray'da büyükbaş hayvancılıkla uğraşan İzzet Koçak, ineklerine uçsuz bucaksız yeşil çayırları gösteren sanal gerçeklik gözlükleri taktı. Koçak, bu deney sonucunda süt üretiminin 22 litreden 27 litreye çıktığını ifade etti.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojileri günümüzün en popüler konuları arasında yer alıyor. Dünyada hız kesmeden devam eden teknolojik gelişmeler, sanal gerçekliğin ilerlemesine ve yayılmasına olanak tanıyor. Son zamanlarda Metaverse kavramının ortaya çıkmasının da sanal gerçeklik teknolojilerine yönelik ilginin artmasına yol açtığını söylememiz yanlış olmaz.

Bu tarz teknolojiler yalnızca insanlarda değil hayvanlarda da kullanıyor. Geçtiğimiz yıllarda Rusya’da gerçekleştirilen bir deneyde; yeşil çayırların ve güzel manzaraların yer aldığı görüntüleri içeren bir sanal gerçeklik gözlüğünü (VR) takan ineklerin süt üretiminin ve kalitesinin arttığının ortaya çıktığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de ülkemizde buna benzer bir olay yaşanıyor ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş VR gözlüklerle ineklerin süt üretimini artırmayı amaçlıyor.

VR gözlükler sayesinde süt üretimi 5 litre arttı

Aksaray’da yaşayan ve büyükbaş hayvancılık ile uğraşan İzzet Koçak, geçtiğimiz yıllarda kurduğu işletmesinde bulunan ineklere yeşil meraların görüntülerini içeren bir VR gözlük takıyor ve bu sayede süt üretimini ve verimini artırmayı amaçlıyor. Koçak, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda Rusya’da gerçekleştirilen araştırmayı gördüğünü ve bu teknolojiyi kendi işletmelerine entegre etmeye karar verdiklerini ifade etti.

Artan yem ve saman fiyatları sebebiyle süt üretimini artırmak için farklı bir yol bulmayı planlayan Koçak, çevresel koşulların ineklerin sağlığını ve süt üretimini etkilediğini aktardı. Sanal gerçeklik gözlüğü takan ineklerin kendilerini uçsuz bucaksız çayırlarda, çimlerde hissettiği; bu sebeple de gözlük takan ineklerde süt üretiminin 22 litreden 27 litreye kadar yükseldiği Koçak tarafından yapılan açıklamalarda belirtildi.

İneklere klasik müzik de dinletiliyor

Gözlüklerin hayvanlara duygusal anlamda iyi geldiğini kaydeden Koçak, ineklerin stresinde azalma gözlemlediklerini, süt veriminin, kalitesinin ve miktarının arttığını ifade etti. Şu anlık yalnızca iki inekte deneme yaptıklarını belirten Koçak, 10 tane daha sanal gerçeklik gözlüğü siparişi verdiklerini ve bunlarla da başarılı sonuçlar elde ederlerse tüm inekler için gözlük alacaklarını sözlerine ekledi.

İnekler için VR gözlük üreten Rus firmayla da bağlantıya geçildiği gelen haberler arasında yer aldı. Koçak son olarak sanal gerçeklik dışında ineklere klasik müzik de dinlettiğini açıklamalarına ekledi: “Hayvanımıza hem gözlük hem de rahatlatıcı müzikler sağlıyoruz. Uçsuz bucaksız meralarda gezen hayvanlarımızın ruhu dinleniyor; biz de istediğimiz sonuçları elde ediyoruz. Ayak bileklerine taktığımız çiplerle de ineklerle ilgili birçok veriye ulaşarak gözlüklerin ve müziğin nasıl sonuçlar verdiğini gözlemleyebiliyoruz.