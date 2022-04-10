Savannah Mortenson isimli bir kadın, Elden Ring oynayabileceği bir bilgisayar almak için internette dolaşan ve alakasız yiyecekleri bir araya getiren 'iğrenç' yemekleri 17 gün boyunca yedi. Oldukça rahatsız edici şeyler tüketen Mortenson'un serüveni mutlu bitti.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte sosyal medya gibi dijital platformların popülerliği yükseliyor. İnsanların zamanlarının çoğunu harcadığı bu mecralarda birçok farklı içeriğin yer aldığını da biliyoruz. İşte bu tarz içeriklerden biri de milyonlarca insanın her gün izlediği yemek videoları. Bu tarz videolar genellikle bilgilendirici olsa da bazılarında garip karşımlar ve tarifler de bulunabiliyor.

Normalde birbirleriyle kullanılmayacak malzemelerin karıştırılması ile ortaya çıkarılan bu tarz yiyecekler (patates salatasından pasta yapmak gibi), oldukça rahatsız edici sonuçlar çıkmasına rağmen popüler durumda. İşte Savannah Mortenson isimli bir kadın da bu videoları keşfedenler arasındaydı. Mortenson bu videolar ile karşılaştıktan sonra bir fırsat gördü ve ‘Acaba yakında Türk gençleri de böyle şeyler mi yapacak?’ dedirten videolar çekmeye başladı.

Bilgisayar almak ve Elden Ring oynamak için 'iğrenç' yemekler yedi

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İnternette ‘cursed meal’ olarak nitelendirilen bu rahatsız edici yemek tariflerini gören Mortenson, bunu bir fırsata çevirmek istedi. Son zamanların popüler oyunu Elden Ring’i oynamak isteyen; ancak bilgisayarının bunun için yeterli olmadığını aktaran Mortenson, ko-fi isimli içerik üzerinden gelir elde etmeye olanak tanıyan platforma kayıt oldu ve burada günlük olarak TikTok videoları çekmeye başladı. Bu rahatsız edici yiyeceklerden 17 tane yiyen Mortenson açıklamalarında, “Biri bana oyun bilgisayarı için gerekli parçaları alana kadar bu yemekleri yiyeceğim” ifadelerini kullandı.

Videolardan biri incelendiğinde, Mortenson’un kızartılmış bir bifteği sos yapmak için blender’dan geçirdiği; bu sosu da mayonez, farklı bir biftek sosu ve jelatin kullanarak yaptığı şeyin üstüne döküp tükettiği görülüyor. Görüntülerin sonundaki yüz ifadesinin de yediği şeyin tadının nasıl olduğunu tahmin etmenize yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

Buna ek olarak Mortenson, konuyla ilgili verdiği bir demeçte de şu ana kadar yediği en kötü şeyin McDonald’s hamburgeri, buzlu karamelli kahve ve votkanın blender’da karıştırılarak ortaya çıkan yemeğin olduğunu ifade etti. İçerik üreticisi şaşırtıcı bir şekilde, videolarının Twitter gibi birçok yerde paylaşıldığı 17 günlük bu yemek serüvenini istifra etmeden ve oyun bilgisayarına kavuşarak tamamladı. Mortenson'un bilgisayarını gelen bağışlar sayesinde topladığı aktarıldı.

Elden Ring’i oynarken Twitch’ten yayın da yapacağını belirten Mortenson, ileride bu tarz yemek videolarına devam edebileceğinin sinyallerini de verdi. Yayıncı, bu seferki yemek macerasının günlük değil haftalık olacağını da sözlerine ekledi. Kim bilir, Türkiye’deki teknolojik cihazların yüksek fiyatları düşünüldüğünde belki de biz de önümüzdeki zamanlarda bu tarz hikayeler duyacağız.