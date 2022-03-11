Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA), yasa dışı faaliyet gösteren tüm kripto para ATM'lerinin kapatılacağını duyurdu. Ayrıca kripto para hizmeti veren hiçbir şirketin ATM işletmeye lisansının olmadığı; yani ülkede aktif olan 81 ATM'nin tamamının kapatılacağı FCA'nın açıklamalarında yer aldı.

Son yıllarda kripto paraların hızla yaygınlaşmaya başladığı bilinen bir gerçek. Hatta bu durum o kadar ileri gitti ki Orta Amerika’da bulunan El Salvador, lider kripto para birimi Bitcoin’i (BTC) resmi para birimi ilan etme kararı aldı. Tabii bu dijital para birimlerinin popülaritesi bu denli artınca Bitcoin ATM’leri de tüm dünyada açılmaya başladı.

Ülkemizin de dahil olduğu dünya çapında birçok ülkede herhangi bir insanın banka kartlarını kullanarak kripto para satın almasını ve dijital cüzdanlara aktarmasını sağlayan binlerce ATM bulunuyor. Ancak bu durum, makinelerinin bazılarının yasa dışı faaliyet gösterdiği gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi de gelen haberler, Birleşik Krallık’tan bu konuda bir hamle geldiğini gösterdi.

Ülkede yasa dışı faaliyet gösteren tüm ATM’ler kapatılacak

Açıklamalara göre Birleşik Krallık’ın finansal düzenleyicisi Mali Tutum Otoritesi (FCA), ülkede yasa dışı faaliyet gösteren ve Bitcoin gibi kripto paraların satın alınmasını sağlayan tüm ATM’leri kapatma kararı aldı. Ülkede kripto para hizmeti sunan hiçbir şirketin Bitcoin ATM’si işletmek için lisansı olmadığını söyleyen FCA, bu sebeple ATM’leri kapatma kararı aldıklarını; aksi takdirde bu şirketler için harekete geçeceklerini kaydetti.

Bu açıklamalar da ülkede şu an çoğunlukla süpermarketlerde bulunan ve faaliyette olan 81 kripto para ATM’sinin tamamının yasa dışı olduğunu göstermiş oldu. Ayrıca yetkililer yapılan yazılı açıklamalarda, bu ATM’lerin FCA’ya kayıtlı olması ve Birleşik Krallık Kara Para Aklama Düzenlemelerine uyması gerektiğini ifade etti ve şunları sözlerine ekledi: “Tüketicileri sürekli olarak kripto paraların yüksek risk taşıdığı konusunda uyarıyoruz. Bu durum, herhangi bir olumsuzlukta insanların bir korumaya sahip olma ihtimalinin düşük olduğu, tüm paralarını kaybedebilecekleri anlamına geliyor.”

FCA, daha önceki açıklamalarında bu ATM’lerde kontrollerin düşük olduğunu belirtmiş; bu yüzden de kara para aklama gibi suçların ortaya çıkabileceği konusunda insanları uyarmıştı. Ek olarak kurum daha önce de kripto para hizmeti veren; ancak kara para aklama konusunda gerekli düzenlemelere uymayan şirketlerin bir listesini yayımlamıştı. Bu listenin paylaşılmasından bu yana da ülkede bulunan 110 kripto para şirketinin ticaretlerini durdurduğu ifade edilmişti.