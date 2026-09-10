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Dünya İkliminde Korkutan Bir Rekora İmza Atıldı

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Copernicus'un verilerine göre Ağustos 2026, Temmuz 2023 ile birlikte tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 16,96 dereceye ulaşırken okyanuslarda da dikkat çekici sıcaklık değerleri ölçüldü.

Dünya İkliminde Korkutan Bir Rekora İmza Atıldı
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Geride bıraktığımız Ağustos, küresel sıcaklık açısından tarihi bir tablo ortaya koydu. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre Ağustos 2026, Temmuz 2023 ile birlikte tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Küresel ortalama yüzey sıcaklığı 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı.

Bu sıcaklıkların boyutunu anlatan Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess ise dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Burgess, “İnsanlar muhtemelen en az son 100.000 yıldır bugünkü kadar yüksek sıcaklıklar görmedi.” dedi.

İçerikten Görseller

Dünya İkliminde Korkutan Bir Rekora İmza Atıldı
el-nino-impact-on-france
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tarima-ve-gidaya-el-nino-tehdidi-aIoU

Okyanuslar da rekor sıcaklıklara ulaştı

el-nino-impact-on-france

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Sıcaklık rekoru yalnızca karalarda yaşanmadı. Ağustos ayında kutuplar dışındaki okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı 21,07 dereceye ulaşarak ağustos ayları için yeni bir rekora çıktı.

Ağustosun son haftası ise, deyim yerindeyse, okyanuslar kaynadı. 24 ve 25 Ağustos'ta günlük ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 21,11 dereceye ulaştı. Bu değer, şimdiye kadar ölçülen en yüksek günlük deniz yüzeyi sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

El Nino ve fosil yakıtlar sıcaklıkları yukarı çekiyor

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2026'daki yüksek sıcaklıkların arkasında fosil yakıt kullanımından kaynaklanan küresel ısınma ve El Nino birlikte etkili oluyor. Fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere salınan sera gazları, Dünya'nın ortalama sıcaklığını uzun vadede yükseltirken El Nino bu sıcaklıkların belirli dönemlerde daha da artmasına neden olabiliyor.

Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalden yüksek seyretmesiyle ortaya çıkan El Nino, küresel sıcaklıkları geçici olarak artırıyor. Copernicus, mevcut El Nino koşullarının önümüzdeki aylarda daha da güçlenmesini bekliyor. Bu nedenle sıcaklıkların yılın geri kalanında da yüksek seyretmesi bekleniyor.

Rekor sıcaklıkların etkisi ne?

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Küresel ortalamadaki değişim ilk bakışta küçük görünebilir ancak iklim sistemi açısından sonuçları son derece büyük. Aşırı sıcaklar; kuraklık, orman yangınları ve tarımsal kayıpların yanı sıra ciddi can kayıplarına da yol açıyor. Bu yaz Avrupa'da art arda gelen sıcak hava dalgalarının 32 binden fazla fazladan ölüme neden olduğu tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler İklim Şefi Simon Stiell de aşırı sıcakların ekonomik etkisine dikkat çekiyor. 2026 yazındaki aşırı sıcakların Avrupa ekonomisine maliyetinin 180 milyar euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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