Son zamanlarda yükselişte olan Bitcoin, bir rekor daha kırdı. Lider kripto para birimi, 106 bin seviyesini geçti.

Lider kripto para birimi Bitcoin, son zamanlarda âdeta uçuyordu ve sürekli yükselişteydi. Hatta bu ayın başında uzun yıllardır beklenen gerçekleşmiş ve ilk kez 100 bin doları geçmeyi başarmıştı.

Bitcoin’in yükselişi, ara sıra düşüşler olsa da hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise bir tarihî an daha yaşandı.

106 bin doları geçti

Bitcoin, bugün erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine yeniden ulaşmayı başardı. Öyle ki lider kripto para birimi, 106 bin 488 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırdı. Bu rekorla artık yatırımcılar ve analistlere 110 bin dolar da çok uzak gelmemeye başladı.

106 bin doları aşan Bitcoin, sonrasında biraz düşüş yaşadı. Bu haberin yazıldığı sırada ise 105 bin 200 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin’deki son birkaç aydır devam eden bu inanılmaz yükseliş, ABD’deki seçimlerin ardından geldi. Bitcoin’e olumlu bir yaklaşımı olan Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yerini alacak olması, piyasayaları coşturdu. Yılın başından bu yana %150 civarında artış gösterdiğini belirtelim.