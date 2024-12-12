Kripto para borsası MEXC'ye ülkemizde erişim engeli getirildi. Kararın, şirketlerin yerel temsilci atamasını gerektiren düzenlemelere uyulmaması nedeniyle alındığı söyleniyor.

Kripto para birimlerinin iyice yaygınlaşmasıyla bu varlıkların ticaretini yapabildiğiniz borsaların da sayısı iyice artmıştı. Türkiye’de de birçok farklı borsanın hizmet verdiğini görüyorduk. MEXC Global de bunlardan biriydi.

Ancak bugün MEXC Global ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsaya erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Düzenlemelere uyulmadığı gerekçesiyle erişim engelinin getirildiği söyleniyor

Gelen bilgilere göre karar, SPK’nin yetkisiz platformların faaliyetlerini engelleme amacıyla alınan önlemler kapsamında alındı. Bu tarz şirketlerin ülkemizde yeni bir şirket kurması ve lisans alması gerekiyordu. İzin almayanların ise Türkçe dil desteğini kaldırması gerekiyordu.

İşte MEXC Global’in Türkiye’de faaliyet iznine sahip olmayan şirketler arasında yer almaması nedeniyle erişim engeli getirildi. Açıklamada erişim engeline gerekçe olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem sunan platformların Türkiye’deki bireysel yatırımcılara yönelik faaliyetlerde bulunması gösterildi.

Erişim engeli getirilse de MEXC kullanıcıları, VPN gibi yollara başvurarak borsanın hizmetlerinden yararlanmaya devam edebiliyor. Ne zaman faaliyetlerine başlayacağı konusunda bir bilgi yok.

MEXC’den açıklama geldi

Şirket de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak açıklamada erişim engelinden bahsedilmedi, sorunun teknik nedenlerden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, sitenin sorun yaşadığını ancak uygulama üzerinden işlemlere devam edilebildiğini ifade etti. Ayrıca varlıkların ve işlemlerin güvende olduğu eklendi.