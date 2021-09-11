Bitcoin gibi kripto para birimleri özellikle genç yaş aralığında bulunan kesimler arasında büyük ilgi görmekte. Öyle ki ABD ve Brezilya'da halkın önemli bir kesimi Bitcoin'in resmî para birimi olarak kabul edilmesini istiyor.

Kripto para birimleri her geçen gün popülerlik ve resmîyet kazanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde El Salvador hükûmeti, Bitcoin’in ülkede resmî para birimi olarak kullanılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Brezilya ve ABD vatandaşlarının da Bitcoin’in resmî para birimi olarak yürürlüğe girmesini istediği ortaya çıktı.

Brezilya gazetesi Globo tarafından paylaşılan bir ankete göre, Brezilyalıların %48’i Bitcoin’in (BTC) resmî olarak kullanılmasını istiyor. Ankete katılanların %30’luk kısmı bu fikre katılmazken %21’lik kısmı ise Bitcoin‘in resmîleştirilme fikrine şiddetle karşı çıkıyor.

Brezilya'da kripto paralara güvenmeyenlerin oranı büyük ölçüde azaldı:

Kripto para birimlerine yatırım yapmayacağını belirten Brezilyalıların oranı 2020 yılında %33 seviyesindeyken bu oran 2021’de %12’ye gerilemiş durumda. Yatırım yapmama sebebi ise genel olarak volatilite ve güvenlik endişeleri olarak gösteriliyor.

YouGov tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Brezilyalılar gibi ABD vatandaşlarının da dörtte birinden daha fazlası Bitcoin’in resmî olarak tanınmasını istiyor. Ankete katılan 4.912 Amerikalının %11’lik kısmı böyle bir girişimi ciddi anlamda desteklerken %16’sı ise kısmen destekliyor.

ABD'li genç yetişkinler Bitcoin'e sıcak bakıyor:

Bitcoin’i resmî hâle getirmek isteyen kişilerin büyük bir kısmı 25-34 yaş aralığı arasında yer alıyor. Bu, Bitcoin’in resmî olarak benimsenmesini talep edenlerin de %44’üne tekabül ediyor. Baby Boomer kuşağının yalnızca %11’i böyle bir girişimden yanayken %43’lük kısmı ise bu fikre şiddetle karşı çıkmakta.

Bitcoin’in resmî olarak benimsenmesini isteyen Amerikalıların %21’inin geliri yıllık 80.000 doların üzerinde yer alıyor. 40.000 dolardan az kazanan Amerikalıların ise %11’i Bitcoin’in benimsenmesinden yana.