Bitcoin'in Piyasa Hacmi 1 Trilyon Doları Geçti

Hafta sonundan bu yada yükseliş trendinde olan Bitcoin'in işlem hacmi 1 trilyon doları geçmiş durumda. Değeri 54 bin doların üzerinde çıkan Bitcoin, şu sıralar 53 bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, geçtiğimiz hafta sonu yeni bir teşvik paketi kabul etti. 14 Mart’ta imzalanarak resmen yürürlüğe konması beklenen teşvik paketi, yalnızca ABD vatandaşlarının değil Bitcoin yatırımcılarının da yüzünü güldürmüş durumda. Zira Bitcoin, teşvik paketinin oluşturduğu olumlu havayla da birlikte 54 bin dolar barajını aştı.

Bitcoin’in yeniden hatrı sayılır miktarda değerlenmesinin arkasında kurumsal yatırımcı talebinin artabileceği yönündeki haberler ve ünlü yatırımcıların destek açıklamaları bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 7,48 değeri artan Bitcoin, şu sıralar 53 bin 700 dolar seviyelerinden işlem görüyor olsa da toplam işlem hacmi 1 trilyon doları aşmış durumda.

Yatırım devleri, Bitcoin odaklı teknoloji şirketine yatırımda bulundular

Bitcoin’in değer artışının arkasında yalnızca Bitcoin’e değil, Bitcoin odaklı şirketlere olan yatırımlar da bulunuyor. Soros Fund Management ve Morgan Stanley'in aralarında olduğu bir takım yatırım devleri, alternatif varlık yönetim şirketi Stone Ridge'nin Bitcoin alınındaki bağlı ortaklığı olan teknoloji şirketi NYDIG'a yatırımda bulundu.

Ayrıca Stone Ridge Holdings Group, New York Life, MassMutual ve FS Investments da NYDIG'a toplamda 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiler. NYDIG'nin almış olduğu bu dev yatırım, Bitcoin’in gelecekte daha da değerleneceği söylentilerini beraberinde getirdi ancak siz siz olun, söylentileri dikkate almadan önce iki kere düşünün.