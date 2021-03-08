Bitcoin fiyatlarında yaşanan iniş-çıkışlardan kaynaklı son dönemlerde ekran kartı stokları neredeyse yok olmuş durumda. Sıfır ve ikinci el piyasasında çok ciddi ekran kartı problemi yaşandığı son aylarda, ekran kartı chipseti üreten firmalardan büyük bir atak bekleniyor. Bu tarz bir atak şimdi de AMD'den geliyor olabilir.

Bitcoin madenciliğinden dolayı dünyada ekran kartı satın almanın hepten zorlaştığı günler yaşanıyor. Bir gün teknoloji dünyasında “ekran kartı kıtlığı” yaşanacak deseler belki de inanmayacaktınız. Nvidia bu konuda elini taşın altına koyma kararı alıp, madencilik kartlarını tekrar üretme kararı aldı.

Aslına bakarsanız Nvidia bu girişimi 2017’de bir kez denemişti. Bazı kart üreticileri bitcoin madenciliğine özel ekran kartları tasarlamış ancak istenen etki yakalanamamıştı. Bugün baktığınızda 2017’den beri bitcoin piyasasında da birçok değişiklik yaşandı. İnsanlar artık daha çok madencilik yapmak, daha çok kazanmak hatta sadece bitcoinle geçimlerini sağlamak istiyorlar. Hatta bitcoin tarlaları nedeniyle tüm dünyada elektrik tüketimi de oldukça artmış durumda. Ortalama bir fabrika kadar elektrik tüketen bitcoin tarlaları nedeniyle hükumetler bitcoin madenciliğine el atmayı planlıyorlar.

AMD B serisi ekran kartlarına hazır olun

Nvidia’nın ekran kartları konusundaki girişimi ardından AMD’nin hisse senedi kaygıları tekrar gün yüzüne çıktı. İki firma arasında yaşanan amansız mücadele de artık teknoloji taklitçiliği ya da takibi konusu geride kalmış durumda. Teknoloji geliştirme konusunda ciddi atılımlar gerçekleştiren Nvidia’nın ardından AMD ekibi B serisi ekran kartları üretecek. AMD’nin AR-GE ekibi Navi 1x ilk nesil RDNA teknolojisi madencilik için özel üretim ekran kartları üzerine çalışmaya başladı.

AMD’nin GDDR teknolojisini tercih edip mevcut ekran kartlarına “B” takısı yerleştirerek blockchain teknolojisine vurgu yapacağı belirtiliyor. Oyuncu ve madenci kartlarını ayıracak olan AMD Navi 12x’e kadar çıkmayı planlıyor. Kısa süre sonra Radeon RX5799X TB, RX 5700B gibi kartları görmek bizleri şaşırtmamalı. Kartların enerji tüketimleri ya da OC performanslarının nasıl olacağıysa şu anda sadece hayal gücünün bize verdiklerinden ibaret.

AMD ve Nvidia’nın bitcoin madenciliği konusundaki bu girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.