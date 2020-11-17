Geçtiğimi yıllarda büyük bir yükselişe geçen Bitcoin, aradan geçen 3 yılın ardından tekrar 17 bin dolar barajına ulaştı. Kripto para birimi, son 24 saat içerisinde yüzde 4'ün üstünde değer kazanmayı başardı.

Bitcoin ve kripto paralar, bundan birkaç sene önce bir hayli değerlenmiş ve popüler olmuştu. Bitcoin, bugün önemli bir eşiği daha geride bırakarak 17 bin doları yani yaklaşık 131 bin TL'yi gördü. Bitcoin, yaklaşık 3 senedir bu seviyeye ulaşamamıştı.

CNBC'de yer alan habere göre Bitcoin'in değeri, son 24 saat içerisinde %4'ten fazla artış gösterdi. 17 bin 30 dolardan işlem yapılan kripto para birimi, 7 Ocak 2018 tarihinden bu yana en yüksek değerine ulaştı.

Bitcoin, yılbaşından bu zamana kadar %137 değer kazandı

Endüstri uzmanları, yılbaşından bu yana %137 değer kazanan Bitcoin'in bu yükselişini COVID-19 ile ilgili devlet teşvikleri dalgası, Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi büyük yatırımcıların bu alana ilgi göstermesi gibi sebeplerin tetiklediğini dile getiriyor.

CyrptoCompare CEO'su Charles Hayter, kripto dünya ile geleneksel finansal enstitülerin arasındaki farkın dramatik bir şekilde kapandığını dile getiriyor. Kripto yatırımcıları, Bitcoin'in altın gibi "güvenli liman" varlıklarıyla benzer bir kaliteye sahip olduğunu söylüyor. Yatırımcılar, özellikle ekonomik türbülanslarda bu tür güvenli limanlara akın ederler. Bitcoin yatırımcıları, salgına karşı alınan mali ve parasal teşviklerin ABD doları gibi güçlü paraların değerini düşürdüğünü de ifade ediyor.

Bitcoin'deki bu hızlı yükselişin arkasında, çeşitli büyük şirketlerin de kripto para alanına girmesi de bulunuyor. Örneğin Fidelity Investments, müşterilerinin kripto para alışverişini daha kolay yapabilmesi için özel bir dijital varlık birimi hazırladı. Ayrıca PayPal da kullanıcılarının sanal paraları satın almasını, elinde tutmasını ve satmasını sağladı.