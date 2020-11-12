Bitcoin, Ocak 2018’den Bu Yana İlk Kez 16 Bin Doları Geçti

Bitcoin fiyatı bugün 16,019 dolara ulaşmayı başararak uzun bir aradan sonra 16 bin doları aşmış oldu. Kripto para bu noktayı en son Ocak 2018’de görmüştü.

Son dönemde yeniden popüler bir yatırım haline gelen Bitcoin, ağır adımlarla da olsa yükselişine devam ediyor. Bir dönem 20 bin dolar bandını zorlayan ancak sonrasında hızla düşüşe geçen bu kripto para tekrar o noktaya dönmeye hazırlanıyor.

Bugün 16.019 dolar ile yaklaşık 21 ay sonra yeniden bu seviyeyi gören Bitcoin’in yükselişinin nedeni ise henüz belli değil. Pek çok uzman bu artışı ABD’de gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarıyla bağdaştırıyor.

Bitcoin bu yıl değerini ikiye katladı

Bitcoin, son bir yıllık sürede değerini ikiye katlamayı başardı. Birkaç yıl önce de benzer bir artış yaşayan Bitcoin’in fiyatı 20 bin doları zorlamıştı. CoinDesk’e göre şu anda bulunduğu konuma da en son 8 Ocak 2018’de erişebilen kripto para, son bir saatte dolar bazında %1’den fazla değer kazandı.

Kripto para borsası NEM’in başındaki isim Nicholas Pelecanos, yaptığı açıklamada ABD seçimlerinin BTC’nin değerinin 14 bin dolar direncini aşmasına yardımcı olduğunu ifade etmişti. Seçim sonuçları Bitcoin fiyatlarında artışa neden olabilir.

Pek çok kripto para girişimcisine göre dünyanın dört bir yanında devletler ve merkez bankaları, koronavirüs nedeniyle piyasaya para saçarak ekonominin dönmesini sağlıyor. Bu da devalüasyona neden olarak kripto paraların daha iyi bir yatırım alternatifi haline gelmesini sağlıyor.

PayPal etkisi olabilir

Politika ve küresel salgın dışında, şirketlerin kripto paralara karşı daha olumlu tavırlar takınmaya başlaması da bu artışın nedenleri arasında yer alıyor olabilir. Geçtiğimiz ay, finans teknolojileri devi PayPal artık Bitcoin, ether, litecoin ve bitcoin cash kullanımını destekleyen yeni özelliğini açıklamıştı. Firma, 2021 yılında kullanıcılarının kripto para ile alışveriş yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Twitter CEO’su Jack Dorsey tarafından yönetilen Square adlı fintek girişimi de geçtiğimiz ay 50 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Firmanın Cash uygulaması uzun zamandır kripto hizmetleri sunuyordu.