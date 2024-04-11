Kripto para borsası Bitget, rekor işlem hacmine ulaştığını duyurdu. Borsadaki spot ve vadeli işlem hacmi, 1,6 trilyon doların üzerine çıktı.

Coinmarketcap verilerine göre dünyanın en büyük 12. kripto para borsası olan Bitget, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporu verilerini paylaştı. Şirketin açıkladığı rakamlar, borsanın spot ve vadeli işlem hacminde ciddi bir yükseliş yaşadığını gözler önüne seriyor.

Bitget, 2023'ün ilk çeyreğinde 658 milyar dolarlık vadeli işlem, 59 milyar dolarlık da spot işlem hacmine sahipti. Bu rakam, 2024'ün ilk çeyreğinde vadeli işlemler tarafında 1,4 trilyon dolara, spot işlem tarafında ise 160 milyon dolara çıktı. Şirket böylelikle 1,6 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşmış oldu.

Bitcoin (BTC) fiyatındaki yükseliş ve yeni token listelemeleri, bu ciddi yükselişi sağladı

Bitget tarafından yapılan açıklamalara göre işlem hacminde böyle ciddi bir yükseliş yaşanmasının temelde iki nedeni var. Bu nedenlerin ilki, Bitcoin (BTC) fiyatının yeni bir ATH, yani tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş olması. Ayrıca Bitget, 2024'ün ilk üç ayında 186 yeni kripto varlığı listeledi. Bu yeni listelemeler, Bitget'in daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağladı. Yapılan açıklamaya göre Bitget'in 25 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

Tabii şunu da unutmamak gerekiyor ki kripto para piyasaları, son dönemlerde ciddi anlamda hareketlendi. Bunun en temel nedeni, Bitcoin halving'inin artık günler sonra gerçekleşecek olması. Hâl böyle olunca piyasalara oluk oluk para akıyor. Pek çok kişi, halving ile kripto para piyasalarında çok büyük bir yükseliş trendinin başlayacağına inanıyor.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.