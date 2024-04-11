Kripto paraların cazibesine kapılan El Salvador bu piyasaya olan inancını asla yitirmeyecek gibi duruyor. Peki biz de El Salvador gibi rezervlerimizde Bitcoin tutmuş olsaydık ne kadar kâra geçmiş olurduk? Haydi hesaplayalım.

El Salvador dünyada bir ilke imza atmış ve 2021 yılında Bitcoin’i resmi para birimi kabul etmişti ve bu kararının ardından BTC başına ortalama 44.300 dolar ödeyerek 105.000.000 dolar değerinde 2380 adet Bitcoin alarak Bitcoin’e yatırım yapan ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

2022’de kripto para piyasasının düşüşe geçmesiyle yatırım kararını biraz sorgulamış olsa da şu anda piyasaların yükselişe geçmesiyle birlikte yeniden kâra geçen El Salvador hükümeti mutlu olsa gerek. Peki biz de aynı dönem Bitcoin’e yatırım yapsak ne kadar kazanırdık?

Kâr hesabına geçmeden önce GSMH değerlerine göre iki ülkeyi karşılaştıralım.

İki ülkenin 2021 yılındaki gayrisafi millî hasıla (GSMH) değerlerini incelediğimizde şu değerlere ulaşıyoruz;

Yani Türkiye’nin millî geliri El Salvador’un tam 27,83 kat daha fazla.

Önce Türkiye kendi ekonomisine oranla ne kadar BTC almalı onu hesaplayalım.

2021 yılında bir adet Bitcoin’in maliyetinin ortalama 44.300 dolar olduğunu söylemiştik.

El Salvador’unsa 2830 Bitcoin için yaptığı toplam yatırım harcamasıysa 105.000.000 dolardı.

O halde Türkiye ekonomisi El Salvador ekonomisine kıyasla 27.83 kat daha büyük olduğundan dolayı yapacağı yatırım harcaması toplam 2.922.150.000 dolar olmalı.

Bu da yaklaşık 65.962,75 Bitcoin’e tekabül ediyor.

Evet. Ülkemizin kasasında 65.962,75 Bitcoin var! Şimdi kârımızı hesaplayabiliriz.

2.922.150.000 dolar maliyetle aldığımız 65.962,75 Bitcoin’in 3 Nisan 2024 yılı tarihinde toplam değeri tam 4.361.114.284,87 dolar.

Kârımızsa, 1.438.964,284,87 dolar oluyor.

Özetle, El Salvador’a göre daha büyük bir ekonomiye sahip olduğumuzdan dolayı, yapacağımız yatırım ve kazancımız çok daha büyük olabilirmiş gibi görünüyor.

Bir kez daha bu içeriğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatarak içeriğimizi noktalamış olalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin’e yatırım yapmalı mıydık?

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