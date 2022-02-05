Bitkiler ve Hayvanlar Her Geçen Gün Evrim Geçiriyor

İnsanlar gibi diğer canlı türleri de her geçen gün evrim geçirmeye devam ediyor. Evrim geçirme sebepleri ise çoğunlukla insan faaliyetleri ve çevresel koşullar. Araştırmalar, canlıların büyük bir kısmının varlığını sürdürmek için boyutlarını, şekillerini ve renklerini değiştirdiği gösteriyor.

Charles Darwin, yüzlerce yıl önce insanlar da dahil tüm canlı türlerinin birkaç ortak atadan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarıyla sunabileceği tüm kanıtları sunmuştu. Tüm canlıların evrim geçirdiğini ve geçirmeye devam edeceğini söyleyen Darwin'in fikirleri günümüzde biyolojinin temellerini oluşturuyor.

Değişen iklim ve çevre koşulları tıpkı insanların geçirdiği evrim gibi diğer canlıları da evrim geçirmeye itiyor. İnsanların geçirdiği evrimi gösteren görsellerde olduğu gibi nasıl ki bizim görünüşümüz ve davranışlarımız evrim geçirdiyse, aynı durum diğer canlı türlerinde de gerçekleşiyor.

Bitkiler ve hayvanların boyutları, şekilleri ve renkleri değişiyor

Her ne kadar çevremize baktığımızda bir bitkinin bir ay ya da bir yıl içerisinde bir değişim yaşayıp yaşamadığını anlamasak da, değişiyorlar. Yapılan araştırmalara göre insan faaliyetlerinden etkilenen canlı türlerinin fenotipik değişim oranlarının, etkilenmeyenlere göre daha yüksek olduğu kanıtlandı.

Britanya’nın sanayi bölgelerinde yaşayan biberli güvelerin, kurumla kararmış binalara uyum sağlamak ve yırtıcılardan kaçmak için renklerini normalde olduğundan daha çok kararttığı gözlemlendi. Aynı şekilde Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya getirilen ev serçeleri, yeni evlerine göre boyutlarını, şekillerini ve renklerini değiştirdi. Elektrik direklerinin çevresinde yetişen püsküllü saç otlarıysa, direklerin kaplamasında kullanılan ve bitkiler için toksik bir madde olan çinkoya karşı tolerans geliştirmeye başladı.

Biyolog Andrew Hendry, somon balığı üzerinde çalışmalar yaparken tıpkı bitkilerde olduğu gibi benzer şekilde hızlı değişiklikler yaşandığını gözlemledi. Hendry'nin gözlemlerine göre balıkların boyutları ağlardan kaçmak için git gide küçülmeye başladı. Araştırmaları sonucu bulduğu hızlı evrim örneklerini toplayan Hendry, meslektaşlarının da yardımıyla bir veri tabanı oluşturdu ve insanları bilgilendirmek için '1999' adlı bir makale yayınladı. Hendry diğer meslektaşlarıyla birlikte, daha önce hazırlamış olduğu veri tabanına günümüzde 5.000’den fazla örnek ekledi.

Canlı türlerinin çoğunun boyutlarının küçüldüğünü gözlemleyen araştırmacılar, bu değişimlerin çoğunun insanlardan kaynaklandığını ancak yine de bazı türlerde iklim değişikliklerinin de etkisi olduğunu belirtiyor. Bazı hayvanlar vücut boyutlarının büyüklüğü sebebiyle daha fazla ısıyı tutabiliyor. Değişen iklim koşulları ve artan sıcaklıklar hayvanların ısıyı tutmak için büyük bir vücuda ihtiyaç duymadıklarını ve boyutlarının küçüldüğünü gösteriyor. Balıklarda ise boyutlarının küçülmesinin sebebi ağlardan daha kolay kaçabilmek. Şartlar ne olursa olsun tüm canlılar çevrelerine uyum sağlamak için değişim geçirmeye her zaman devam etti ve hep de edecek ancak belli ki son dönemlerde bu değişim artık tüm canlılar için daha hızlı gerçekleşiyor.