Scarlett Johansson'lı Black Widow Filminden Yeni Fragman

Marvel Studios, heyecanla beklenen yeni filmi Black Widow’dan taze bir fragman paylaştı. Başrolünde Scarlett Johansson'ı izleyeceğimiz spin-off, 1 Mayıs’ta izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) dördüncü aşamasında izleyeceğimiz spin-off filmlerden biri olan Black Widow, ilk fragmanı ile geçtiğimiz ay karşımıza çıkmıştı. Marvel hayranlarının yıllardır beklediği solo film, rafine bir aksiyon vadediyor. Scarlett Johansson'ın hayat verdiği Natasha Romanoff karakterine odaklanacak olan filmden yepyeni bir fragman daha geldi.

Marvel Studios’un resmi YouTube kanalından yayınlanan ‘Special Look’ (Özel Bakış) videosu, çoğunlukla ilk fragmandaki görüntülerden oluşsa da, bazı yeni sahneleri de bizlerle buluşturuyor. Bir buçuk dakika uzunluğundaki tanıtım videosunda, Johansson'ın yanı sıra Oscar adayı Florence Pugh’un canlandırdığı Yelena Belova ve David Harbour'un hayat verdiği Red Guardian karakterlerini görüyoruz.

Harbour, kısa süre önce TheWrap'a verdiği demeçte, Red Guardian’ın Natasha/Black Widow için bir baba figürü olduğunu söylemişti. Rusya’nın Captain America’sı olarak nitelendirdiği karakterin, hem komik hem de trajik bir şekilde çok fazla kusuru olduğunu söyleyen ünlü aktör, süper kahramanlardaki bu bakış açısını çok sevdiğini ifade etmişti.

Civil War ve Infinity War arasındaki dönemde yaşanan olaylara ışık tutacak olan Black Widow, kahramanımızın söz konusu zaman dilimine nelerle meşgul olduğu sorusuna yanıt verecek. Yönetmen koltuğunda Cate Shortland’ın oturduğu Black Widow, 1 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. 2022 yılına kadar izleyicilerle buluşacak olan tüm Marvel ve DC filmlerini öğrenmek için buradaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Black Widow fragman