Blizzcon 2020 Koronavirüs Nedeniyle İptal Edildi

Blizzard Entertainment, her yıl gerçekleştirdiği Blizzcon etkinliğinin 2020 yılında yapılmayacağını duyurdu. Şirket, geleneksel etkinliğinin iptal edilme nedeni olarak koronavirüsü gösterdi.

Blizzard Entertainment'ın yeni oyun ve içeriklerini tanıttığı, çeşitli duyurularla hayranlarının karşısına çıktığı yıllık etkinliği BlizzCon bu yıl yapılmayacak. Şirket, resmi blogunda yaptığı açıklamada, BlizzCon 2020 etkinliğinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Activision ve Blizzard Entertainment'ın ana şirketi Vivendi, 2008 yılında birleşerek tek bir şirket haline gelmiş, Activision Blizzard adını almıştı. 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen geleneksel BlizzCon etkinliği, adından da anlaşılacağı gibi Blizzard odaklı bir etkinlik olarak devam ediyordu.

Koronavirüs salgını, Blizzcon 2020'yi de vurdu

BlizzCon'un baş yapımcısı Saralyn Smith, Blizzcon'un resmi sitesinde yaptığı açıklamayla dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yılki Blizzcon etkinliğini iptal etme kararı aldıklarını belirtti. Koronavirüs salgını, daha önce de pek çok etkinlik ve oyun fuarlarını vurmuştu. Bu yıl sırasıyla E3'ün iptalini, Oyun Geliştiricileri Konferansı'nın (GDC) ertelendiğini ve Gamescom'un tamamen dijital bir etkinliğe dönüştüğünü gördük.

Blizzcon 2019'da World of Warcraft'ın bu yaz piyasaya sürülecek olan sekizinci genişlemesi Shadowlands, popüler rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu Overwatch'ın devam oyunu Overwatch 2 ve elbette şirketin uzun yıllardır heyecanla beklenen efsanevi aksiyon RPG oyunu Diablo IV duyurulmuştu.

BlizzCon ayrıca Overwatch Dünya Kupası, StarCraft II WCS Global Finalleri, World of Warcraft Arena Dünya Şampiyonası ve World of Warcraft Mythic Dungeon International gibi önemli e-spor turnuvalarına ev sahipliği yapıyordu. Oyun duyuruları artık çevrimiçi olarak yapılabilse de turnuvaların aksamaması için Blizzcon 2021'nin önümüzdeki yılın başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.