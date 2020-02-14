YouTube ve Activision Blizzard, Yayın Hakları İçin Anlaştı

Activision ile iş birliği yapan Google, Overwatch ve Call of Duty gibi büyük oyunların turnuvalarının yalnızca YouTube üzerinden yayınlanmasını sağladı. Google, Activision'ın e-spor turnuvalarının yayın hakları için 160 milyon dolar ödedi.

YouTube, e-spor sahnesine adım atmak için büyük bir yayıncılık anlaşmasına imza attı. Google, Overwatch League, Call of Duty League ve Hearthstone e-spor turnuvalarını Youtube'ta yayınlamak için Activision Blizzard ile çok yıllı bir anlaşma sağladı ve yayın hakları için 160 milyon dolar ödedi.

YouTube, geçtiğimiz haftalarda Activision Blizzard Esports ile yapılan bir anlaşmanın bir parçası olarak popüler e-spor liglerinin yayın haklarını aldığını açıklamıştı. Daha önce tüm ligler Twitch'te yayınlanıyordu ve YouTube, bu hamlesi ile rakibine önemli bir çalım atmış oldu. Anlaşma, 24 Ocak'ta Call of Duty League başlamadan sadece birkaç saat önce duyurulmuştu.

Google ve Activision Blizzard arasında yapılan bu anlaşma iki taraf için de büyük bir öneme sahip ve karlı bir anlaşma olacak. Twitch ile olan önceki anlaşmanın sadece Overwatch League için 90 milyon dolar değerinde ve iki yıllık olduğu bildirildi. YouTube'un ödeyeceği 160 milyon dolarının üç lige nasıl bölüneceği açıklanmadı, ancak çoğunun Overwatch League'e yatırıldığı söyleniyor.

Anlaşmanın reklam satışları ve görüntülenme hedefleri için teşvik maddeleri içerdiği söyleniyor. Yani e-spor liglerine daha fazla para aktarılabilir. Diğer yandan YouTube'un sahibi olan Google, Activision Blizzard ve e-spor liglerine Google Cloud hizmetleri sağlıyor. Google'ın dünyanın en büyük oyun şirketlerinden birine böylesine yakın olması, YouTube'a yarayacak.

YouTube, yayın haklarını alarak Twitch'ten kendi platformuna yüzbinlerce izleyici çekecek. Call of Duty League, açılış hafta sonunda 102.000 izleyici, London Home Series ise 111.000 izleyici ile zirveye ulaşmıştı.