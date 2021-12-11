Blue Origin Üçüncü Uçuşunu Bugün Gerçekleştiriyor

Blue Origin, sıradaki uçuşunu bugün gerçekleştiriyor. Akşam saatlerinde gerçekleştirilmesi planlanan uçuşta uzaya giden ilk Amerikalı Alan Shepard'ın kızı da yer alacak.

Milyarderler arasındaki ‘uzay yarışı’ son zamanlarda oldukça hızlanmış durumda. Geçtiğimiz yaz ayında Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin bu konuda ilk adımlardan birini atmış ve Bezos’un da dahil olduğu 4 kişilik mürettebatı uzaya göndermişti. Bunun yanı sıra Elon Musk ve Richard Branson gibi milyarderler de SpaceX ve Virgin Galactic şirketleriyle uzaya turistik seyahatler düzenlemiş ve bu konuda önemli adımlar atmıştı.

Bu şirketlerin amacı, uzaya turistik seyahatler düzenleyerek astronot olmayan insanları uzaya göndermek ve ticari uçuşların artışını sağlamak. Şimdi de Jeff Bezos’un uzay şirketi yeni bir turistik seyahat gerçekleştiriyor. Açıklamalara göre bu uçuşta özel bir konuk da yer alacak. Uzaya çıkan ilk Amerikalı olan Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley de babasının izinden giderek sonsuz derinliğe yolculuk yapacak.

Uzaya çıkan ikinci insanın kızı da uzaya gidiyor

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre NS-19 ismi verilen yörünge altı uçuş bugün gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamalara göre de altı kişilik mürettebatta uzaya giden ilk Amerikalı ve ikinci insan olan Alan Shepard’ın kızı Laura Shepard Churchley de yer alacak. 11 dakika sürecek olan bu uçuş, Texas’ta bulunan uzay üssünden 18.45’te bir New Shepard roketi ile gerçekleştirecek.

Alan Shepard isminin Amerika ve Blue Origin için oldukça önemli olduğunu belirtmek gerek. Shepard, 1961 yılında uzaya seyahat etmiş ve Yuri Gagarin’den sonra bunu gerçekleştiren ikinci insan olmuştu. Bu sebeple de Blue Origin, geliştirdiği roketlere Alan Shepard’dan esinlenerek ‘New Shepard’ ismini vermişti.

Şimdi de Laura Shepard, babasının izinden giderek uzaya yolculuk yapıyor. Bilim destekçisi bir vakfın yöneticisi olan Shepard, bu durumla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Gerçek bir Shepard’ın, Shepard ismi verilen bir roketle uçuş yapacak olması oldukça heyecan verici. Babamın yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Bu uçuşta yer alacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Uzaya ilk kez bir ebeveyn ve çocuğu gidecek

Buna ek olarak yapılan açıklamalarda diğer mürettebat üyelerinden de bahsedildi. Blue Origin’e göre uçuşta; eski Amerikan futbolu oyuncusu ve ünlü televizyon kişiliği Michael Strahan, hayırsever ve uzay araştırmaları şirketi yöneticisi Dylan Taylor, yatırımcı Evan Dick, Bess Ventures isimli şirketin kurucusu Lane Bess ve Cameron Bess de yer alacak. Ayrıca Bess ikilisi, uzaya giden ilk ebeveyn-çocuk olarak da tarihe geçecek.

Bu uçuş ‘uzay turizmi’ kapsamında Blue Origin’in gerçekleştirdiği üçüncü uçuş olacak. Şirket yaz ayında yaptığı uçuşun yanı sıra, geçtiğimiz ekim ayında da bir yörünge altı seyahat düzenlenmişti. Bu seyahatte ünlü bilim kurgu serisi Star Trek’ten tanıdığımız William Shatner de yer almıştı.

Bugün yapılacak olan uçuşu bu linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.