Bluetooth Special Interest Group, Bluetooth 6.0 ile ilgili detayları bizlerle buluşturdu. Yeni versiyon, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak özelliklerle gelecek.

Kullandığımız neredeyse her cihazda karşımıza çıkan Bluetooth teknolojisi, yakında Bluetooth 6’ya geçiş yapacak. Böylece veri aktarmada ve kablosuz bağlantıda birçok yenilikle karşılaşacağız. Bluetooth 5’in özellikleri 2016’da duyurulmuştu. O zamandan beri de sürekli güncelleniyordu. Şimdi ise sıra tamamen yeni versiyona geçmeye geldi.

Bluetooth Special Interest Group (SIG) geçtiğimiz günlerde Bluetooth 6.0 ile ilgili detaylar paylaştı. Paylaşım, gelecek bazı yeniliklere göz atmamızı sağladı.

Bluetooth 6, tam konum bulma özelliği sayesinde "Bul" gibi uygulamaları bir üst seviyeye taşıyacak

Açıklamalara göre yeni versiyon, hâlihazırda gördüğümüz özelliklere yeni işlevler ve iyileştirmeler getirecek. Bluetooth 6’nın en dikkat çeken özelliği ise “Channel Sounding” ismi verilen özellik olacak.

Bu yeni özellik, Bluetooth uyumlu cihazlara “mesafe farkındalığı” getiriyor. Apple’ın cihazlarınızı bulmanızı sağlayan “Bul” uygulaması gibi hizmetlerindeki kullanıcı deneyimini iyileştireceğini söyleyebiliriz. Cihazlar arasındaki mesafeyi ve konumlarını çok daha hassas ve iyi bir şekilde belirleyebiliyor. Bu da kayıp cihazlarınızı bulmada çok işe yarayacağı anlamına geliyor.

Tabii ki geliştiricilerin de çok işine yarayacak. Öyle ki Channel Sounding’in tam konum farkındalığı sayesinde farklı türden inovatif deneyimler ve uygulamalar geliştirme imkânı yakalayacaklar.

Ayrıca bu özellik, güvenlik konusunda da öne çıkacak. Organizasyonun açıklamalarına göre sağlam güvenlik sistemi sayesinde sadece yetkisi olan kullanıcıların yararlanmasını sağlayacak. Bu, özellikle kapı açma gibi işlevler için Bluetooth’u kullanmada çok işe yarayacak ve başkalarının kullanmasını engelleyecek.

Başka nasıl yenilikler var? Ne zaman cihazlarda kullanılmaya başlayacak?

Bluetooth 6.0 standardı bunun dışında birçok farklı yenilik de görecek. Veri iletiminde ve almada iyileştirmeler göreceğiz. Büyük verilerin daha küçük bağlantı katmanında iletilmesini mümkün kılan özellik, daha iyi enerji verimliliği, azaltılmış gecikme gibi yenilikleri de ekleyelim.

Yeni versiyonun ne zaman çıkış yapacağına dair maalesef henüz bir bilgi bulunmuyor. Yeni özellikler heyecan verici olsa da bu teknolojiyi tüketicilerin kullandığı ürünlerde görmemize muhtemelen​ daha birkaç yıl var.