Singapur’un treninde çekilmiş bir video, ortaya çıktığı zaman birçok kişiyi hayrete düşürmüştü. Çünkü vagonun camları, bir anda blurlaşıyor ve dışarıyı görünmez bir hâle getiriyordu.

Aslında bu teknoloji çoktandır var, fakat Asya ülkelerinin resmen bizden birkaç yıl ileride yaşadığının bir göstergesi olarak da sayabiliriz.

Peki neden tren camları bir anda görünmez hâl alıyor dersiniz?

Choa Chu Kang’ta bir istasyonda çekilen görüntülerden biz teknolojiyi görsek de aslında sıklıkla kullanıldığını biliyoruz.

Singapur’un hafif raylı tren sisteminde kaydedilen görüntülerde cama dikkatli bakarsanız bir anda matlaştığını görürsünüz. Bu, aslında mahremiyet için yapılan ve oldukça ince düşünülen bir teknoloji. Ülkemizde olduğu gibi pek çok ülkede de göremediğimiz bu teknoloji, Singapur’da kullanılıyor.

Üstelik daha da garibi, 1999’da açılan hafif raylı sistem, ülkedeki ilk sürücüsüz ve otonom tren sistemi! Bilgisayar sistemine bağlı trenler, coğrafi kodlamalara bağlı olarak apartmanlara yaklaştığında oldukça sessiz bir şekilde hareket ederken camları da otomatik olarak blurlaştırıyor.

Mahremiyeti korumak için geliştirilmiş muhteşem bir yenilik.

Trenler, yerleşim yerlerine yaklaştığında camlar, dışarıya bakıldığında görünmeyecek bir hâl alıyor. Mahremiyet alanına duyulan saygının büyük bir örneği bu teknoloji, akıllı cam teknolojisi olarak da biliniyor.

PDLC Cam, şeffaf ya da mat görünümünü kullanıcının isteğine bırakan, tek bir tuşla bu teknolojiyi aktif hâle getiren bir akıllı cam sistemi. Ofislerde, evlerde ya da kamusal alanlarda kullanılabilen bu camlar, bizleri perde kullanımı derdinden tamamen kurtararak ilerleyen yıllarda daha da yaygınlık kazanacak gibi görünüyor.

Türkiye’deki toplu taşımalara böyle bir teknoloji gelse, sizce nasıl olurdu?

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