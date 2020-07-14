BMW, düzenlediği bir etkinlikte elektrik motoruna sahip ilk crossover modeli iX3'ü duyurdu. İçten yanmalı X3'ten pek de farkı olmayan araç, kullanıcılara etkileyici bir elektrik motorlu araç deneyimi sunuyor. Araç, özellikle de sahip olduğu teknik özelliklerle ön plana çıkıyor.

Otomobil sektörü, büyük bir hızla elektrik motorlu araçlara yöneliyor. Şirketler, birbirlerinin peşi sıra yaptıkları çalışmalarla piyasaya sürdükleri araçlarda ya hibrit ya da tamamen elektrik motorlu versiyonlar üretiyorlar. Şimdiyse otomobil sektörünün önemli isimlerinden BMW, ilk elektrik motorlu crossover modeli iX3'ü duyurdu.

BMW, i serisi araçlarıyla elektrik motorlu araçlar segmentine zaten giriş yapmıştı. Hal böyle olunca da şirket, karşısında çok güçlü rakipleri olan ilk crossover modeli ile otomobil tutkunlarının karşısına çıktı. Adından da anlaşılabileceği üzere X3 modelinin elektrik motorlu versiyonu olan iX3, tasarım açısından da içten yanmalı versiyona fazlasıyla benziyor.

Karşınızda BMW iX3

Elektrik motorlu araçlar, temizliği simgeliyor ve hal böyle olunca da şirketler, elektrik motorlu araçlarında mavi renge önem veriyorlar. BMW'nin elektrik motoruna sahip ilk crossover modelinde de bu mavi detaylarını açıkça görebiliyoruz. Ayrıca BMW'nin yeni araçlarında görmeye başladığımız ve bundan sonra da alışmak zorunda olduğumuz kapalı böbrek ızgara, tasarım detaylarında ön plana çıkmayı başarıyor.

Yukarıdaki görsel, iX3'ün hareketli halini gösteriyor olsa da az sonra bu aracın farklı jant tasarımını göreceksiniz. Bu tasarım, elektrik motorlu araçların en önemli unsurlarından bir tanesi olan menzil ile ilgili büyük bir önem arz ediyor. Şirket, yeni nesil jant tasarımının menzile etkisinin 10 kilometre olduğunu ifade ediyor. Ayrıca bu jant tasarımı, içten yanmalı motora göre yüzde 5 daha aerodinamik yapıda.

Elektrik motorlu bir aracın en çok merak edilen konularından bir tanesi de bataryaları. BMW, iX3 modelinde önceki nesil bataryalarını biraz daha güçlendirmiş. Öyle ki iX3'te kullanılan batarya, önceki nesillere göre yüzde 20 kadar daha verimli bir enerji yoğunluğu sunuyor ve 80 kWh'lik tam dolu batarya, bir kullanıcıya 460 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca BMW'nin ilk crossover modeli, sadece 34 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

BMW'nin yeni crossover modeli, 286 beygir gücünde ve 400 Nm tork değerine sahip. Aracın saatte 100 kilometre hıza ulaşması ise 6.8 saniye sürüyor. Ayrıca bu araç en çok saatte 180 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şu an için sadece arkadan itiş seçeneğine sahip olan iX35, ilerleyen dönemlerde dörtçeker versiyona da sahip olacak. Bu sayede elektrik motorlu X3, zorlu arazi koşullarında da beklentileri karşılayacak.

BMW iX3'ün iç tasarımına baktığımız zaman bizleri hayli geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Bu aracı satın almaya karar veren tüketiciler, istedikleri takdirde deri döşeme, Wi-Fi bağlantı noktası, uzun far asistanı, head-up display, Harman Kardon Surround ses sistemi ve park asistanı gibi seçenekleri tercih edebiliyorlar. Ayrıca bu araçta, elektrik motorlu araçların önemli sorunlarını ortadan kaldıran özel bir ses sistemi daha bulunuyor.

iX3'ün tanıtımında konuşan yetkililer, IconicSounds isimli bir akustik destek sistemine sahip. Bu sistem, elektrik motorlu otomobillerin sessizliğine alışamayan tüketiciler için geliştirilmiş. Öyle ki bu aracı kullanmakta güçlük çeken tüketiciler, IconicSounds sayesinde içten yanmalı motorlu araç kullanıyor gibi bir deneyim yaşıyorlar. Yani oluşturulan yapay seslerle içten yanmalı motor sesleri, iX3'te de hissedilecek.