Bazı otomobiller pahalıdır. Bazı otomobiller çok pahalıdır. Yeni Koenigsegg Agera RSN gibi otomobiller ise bir otomobil filosu fiyatına alıcı bulur. One:1 motorlu bir Agera bu parayı hak ediyor.

İsveçli hiper otomobil üreticisi Koenigsegg olmadan dünya hız rekorlarına sahip olmamız mümkün değil. Koenigsegg diyorsak Agera’dan da bahsetmemiz gerekiyor. Birkaç yıldır piyasada olmasına rağmen sürekli çıkan yeni modelleri, sınırlı üretim versiyonları ve teknolojik ilerlemeleri ile bu model firmanın amiral gemisi konumunda.

Koenigsegg Agera RS ise yalnızca 25 adet üretilmiş olan, One:1 modelinin teknolojisini Agera S ve R modellerinin sürüş özelliklerini bir araya getiriyor. Bu otomobil de size yetmiyorsa Koenigsegg Agera RSN var ancak fiyatı göz korkutuyor.

Kişiselleştirmenin zirvesi

Koenigsegg Agera RSN, verebileceği en yüksek performansı vermesi için en ince detaylara kadar kişiselleştiriliyor ve modifiye ediliyor. Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren SuperVettura tarafından satışa çıkarılan modelde iki farklı tona sahip mavi elmas rengi tercih edildiği görülüyor.

Araçta bulunan karbon fiber yapı ve karbon seramik frenler dışarıdan bakıldığında da rahatça görülebiliyor. Otomobilin tekerlekleri de oldukça hafif olan karbon fiberden üretilmiş durumda.

Mavi renk teması aracın dışında olduğu kadar içinde de kendini gösteriyor. Aracın Alcantara modeli iç panellerinde de mavi renk ve karbon fiber öğeler göze çarpıyor. Tabii ki aracın en önemli kısmı kaputunun altında yatıyor.

1360 beygir güç, milyonlarca dolar etiket

Agera RS, 5 litrelik ikiz turboşarjlı V8 motora sahipti ve 1,160 beygir güç üretiyordu. RSN ise One:1 ile aynı 1 megawattlık güç sistemini kullanan Agera RSN ise tam 1360 beygir güç ve 1370 Nm tork üreten bir motora sahip.

2018 model Koenigsegg Agera RSN yalnızca 11.100 kilometrede ve şu anda 4.020.000 pounda alıcılarını bekliyor. Ayrıca bu otomobilin direksiyonunun sağ tarafta olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Yani alsanız bile bu aracı ülkemize getirtmeniz pek mümkün değil. Tabii bunu alacak paranız varsa İngiltere’de bir yazlığı da rahatlıkla satın alabilirsiniz.