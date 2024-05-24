BMW, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye'ye getirdi. Sahip olduğu özelliklerle mest eden araca sahip olmak için küçük bir servet dökmek gerekiyor.

Alman otomobil devi BMW'den, ülkemizdeki station wagon tutkunlarını mest edecek bir hamle geldi. Şirket, elektrikli station wagon modeli i5 M60 Touring'i Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Ancak bu lüks otomobile sahip olmak isteyenlerin, küçük bir servet dökmeleri gerekecek.

Oldukça şık bir tasarıma sahip olan i5 M60 Touring, orijinal i5 ile büyük oranda aynı tasarıma sahip. Bu bağlamda; oldukça sert hatlara sahip araçta böbrek ızgara ve giderek incelen LED destekli farlarla karşılaşıyoruz. Aracın arka kısmında ise BMW'nin yeni nesil otomobillerinde tercih ettiği aydınlatma tasarımı bizleri karşılıyor.

Karşınızda BMW i5 M60 Touring

BMW i5 M60 Touring'in iç tasarımı da eşsiz görünüyor. Tam dijital gösterge ekranı ile aynı panele yerleştirilen devasa bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapan otomobil, "M Serisi" için dizayn edilen tasarım detaylarını da bulunduruyor.

BMW i5'in station wagon versiyonu, kaput altında adeta bir canavar saklıyor. Aracın ön ve arka akslarına yerleştirilen bir çift elektrik motoru, 601 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,9 saniyede tamamlayan otomobilin menzili ise 500 kilometreye kadar menzil sunuyor. Otomobilin maksimum hızı ise 230 km/s olarak açıklandı.

BMW i5 M60 Touring Türkiye fiyatı: