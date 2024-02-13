Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, "Kızıl Cin" adı verilen bir çeşit şimşek fotoğraflandı. Peki nedir bu kızıl cin?

Birkaç gündür ülkemizin özellikle batı kıyılarında yoğun yağışlar ve fırtınalar görülüyor. Muğla ilimize bağlı Bodrum ilçemizde de dün, gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, çok sayıda şimşek çaktığı da görüldü. Bu şimşeklerden biri de, Fotoğrafçı Berkalp Turper'in kamerasına takılan ve "Kızıl Cin" adı verilen şimşek oldu.

İşte Kızıl Cinin gözalıcı görüntüsü

Peki kızıl cin nasıl ortaya çıkar

Atmosfer bilindiği üzere katmanlardan oluşur ve bu katmanlardan biri de mezosfer. Mezosferde yer alan yoğun pozitif yüklü bulutlardan, daha alt katmanlardaki negatif yüklü fırtına bulutlarına veya toprağa pozitif yüklü akım gerçekleşir. Sıklıkla şimşek şeklinde görülen bu yapılar, 55-60 kilometre yükseklikteki fırtına bulutlarında daha sık görülür. Ortaya çıkan elektrik akışı sırasında, atmosferde bulunan nötr azot sayesinde bu akım kırmızı renkli bir görüntüye kavuşur.

Kızıl cinler ayrıca üst atmosferdeki yıldırımlardan da farklıdır. Yıldırımlar gibi sıcak elektrik akımları değillerdir, soğuk plazma fenomeni adı verilen durumdan dolayı daha farklı bir yapıları vardır. Yıldırımları bir akkor ampül gibi düşünürsek kızıl cinler daha çok floresan lambalara benzer özellikler taşır.

Önümüzdeki günlerde de ülkemizin çeşitli bölgelerinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte farklı şekillerde ortaya çıkan başka ilginç doğa olayları da görebiliriz.