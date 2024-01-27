Tarihî ve kültürel bakımdan son derece zengin olan Bolivya, nüfusu, kabul ettikleri resmi dilleri ve yüz ölçümü ile Güney Amerika ülkeleri arasında öne çıkıyor. Peki yıllardır kendi halinde varlığını sürdürmeye çalışan bu ülkede yaşayan Türkler var mı? Bolivya hakkında tüm bilgileri A'dan Z'ye derledik.

Güney Amerika’da And Dağları’nın yüksek platolarında konumlanmış olan Bolivya, çok uluslu bir yapıya sahiptir. Zengin kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle ile her yer yıl birçok turistin uğrak noktasıdır. 1809 yılında İspanya’ya karşı bağımsızlığını ilan etmiş olsa bile işgal ordusunun ülkeden tamamen çıkartılması 1825 yılına kadar sürmüştür.

Bu içeriğimizde, İspanyollar'ın hükümdarlığı döneminde ''Yukarı Peru'' olarak da adlandırılan Bolivya’ya dair ilginç ve önemli gerçekleri ele aldık. Lafı daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim.

Bolivya hakkında bilgiler:

37 farklı resmi dili var.

İki başkente sahip.

Bolivya’nın nüfusunun büyük kısmını yerli halk oluşturmaktadır.

Güney Amerika’nın kalbi olarak anılır.

Doğal kaynaklar üzerine kurulu bir ekonomileri var.

Dünya'nın gezilebilir en büyük gölü Bolivya'da bulunmaktadır.

Bolivya, adını siyasi lider Simon Bolivar’dan alıyor

Dünya'nın en büyük tuz yatağına sahipler.

Ülkedeki bazı yollara bakarken nefesiniz daralabilir.

37 farklı resmi dili var.

Diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi Bolivya’da da en çok konuşulan dil İspanyolcadır. Ancak, Kızılderili dil ailesine ait olan ''Quechua'' ve ''Aymara'' dilleri de oldukça yaygın bir şekilde konuşuluyor. 2009 yılında çıkartılan anayasa ile birlikte toplam 37 resmi dil kabul edilmiştir, ancak bunların bazıları artık tamamen yok olmuştur.

İki başkente sahip.

Bolivya ile ilgili daha önceden bir şeyler duyduysanız, muhtemelen La Paz’ın ülkenin başkenti olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak bu durum tamamen farklı. Bu bilgiden sonra aklınıza, “Peki bu ülkenin başkenti neresidir?” sorusu gelmiş olabilir, zaman kaybetmeden hemen cevabını verelim. La Paz, hükümetin yürütme ve yasama organlarına ev sahipliği yapıyor olsa da anayasal olarak başkent değildir. Anayasal açıdan başkent Sucre olarak kabul ediliyor. Bu iki başkent düzeni, Bolivya tarihinde yaşanan önemli politik olayların sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle 19. yüzyılın başlarında bağımsızlıklarını kazandıkları yer olarak bilinen Sucre, ülke açısından oldukça önemli bir yere sahip.

Bolivya’nın nüfusunun büyük kısmını yerli halk oluşturmaktadır.

Son yapılan sayımlara göre yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip olan Bolivya’nın nüfus yapısı çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır. Bunların en büyükleri ise Quechua ve Aymara’dır. Nüfusun yaklaşık %55’ini yerli halkın oluşturduğu Bolivya, bu bakımdan Latin Amerika’da en fazla yerli nüfusa sahip ülkedir. Nüfusun büyük bir kısmı ülkenin de içinde bulunduğu coğrafyadan kaynaklı olarak kırsal bölgelerde yaşıyor.

Peki Bolivya'da yaşayan Türklerin sayısı kaç?

Türkiye’nin 14 Şubat 2018’de La Paz’da bir Büyükelçilik açmasıyla beraber, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırdı. Ancak, Bolivya’da yaşayan Türklerin sayısı hakkında resmî kaynaklarda net bir bilgi bulunmuyor.

Güney Amerika’nın kalbi olarak anılır.

Tüm bilgilerden sonra tarihî ve kültürü bakımından oldukça ilginç bir ülke olan “Bolivya nerede bulunuyor?” diye merak etmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 1.1 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan ülke, Dünya'nın en büyük 28. ve içinde bulunduğu Güney Amerika’nın en büyük 5. ülkesi konumundadır. ''Güney Amerika’nın kalbi'' olarak bilinmesinin nedeni ise coğrafi olarak Güney Amerika’nın tam ortasında yer almasıdır. Ayrıca, Bolivya Güney Amerika’da denize kıyısı olmayan iki ülkeden biridir.

Doğal kaynaklar üzerine kurulu bir ekonomileri var

And Dağları’nın büyük bir kısmını içinde barındıran ülke, bundan dolayı doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin. Bolivya ekonomisi, özellikle gaz, petrol ve mineral madenciliği gibi sektörler başta olmak üzere tarım, tekstil ve hizmet sektörleri üzerine kuruludur. Bolivya resmi para birimi ise ‘Boliviano’dur ve ekonomik bakımından global piyasalara bağlı olarak dalgalanmalar yaşayabilmektedir.

Dünyanın gezilebilir en büyük gölü Bolivya'da bulunmaktadır.

And Dağları’nda yer alan ve hem Peru hem de Bolivya sınırları içerisinde bulunan Titicaca Gölü, Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip gölüdür. Deniz seviyesinden yaklaşık 3,812 metre (12,507 fit) yükseklikte bulunan gölün içerisinde birçok ada bulunuyor. Gölden elde edilen balık ve diğer doğal kaynaklar, yerel halkın ekonomisi için son derece önemlidir.

Bolivya, adını siyasi lider Simon Bolivar’dan alıyor

Bolivya’nın adı, Güney Amerika kıtası için son derece önemli bir kişilik olan ve aynı zamanda bağımsızlık savaşlarını yöneten Simon Bolivar’dan gelmektedir. Simon Bolivar, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Venezuela gibi ülkeleri İspanyol yönetiminden kurtarmıştır. Ülkenin kurtuluş sürecindeki rolünden dolayı onu onurlandırmak için ülkeye Bolivar adı verilmiştir ve aynı zamanda ülkenin ilk resmî başkanıdır.

Dünyanın en büyük tuz yatağına sahipler.

10.582 kilometrelik devasa bir alanı kaplayan Salar de Uyuni, Dünya'nın en büyük tuz yatağıdır. 40.000 yıl önce Lago Minchin gölü, değişen iklim ve sıcaklıklardaki artışın sonucuyla kurumuş ve Salar de Uyuni’nin oluşmasını sağlamıştır. Turistler genellikle ziyaretlerini yağışlı mevsime denk gelecek şekilde planlıyor. Bunu nedeni, her yıl birkaç hafta boyunca yüzeyde bulunan suyun bir ayna gibi görünmesidir.

Ülkedeki bazı yollara bakarken nefesiniz daralabilir.

“Bolivya nasıl bir ülke” diye bir soruyla karşılaşırsanız, direkt olarak oldukça dağlık ve bunun sonucunda inanılmayacak derecede tehlikeli yollara sahip gibi bir cevapla konuyu özetleyebilirsiniz. Ülkenin sahip olduğu bu yollar, dik yamaçları, keskin virajları ve dar geçitleri ile sürücüler bakımından oldukça tehlikelidir. Özellikle Yungas, Chacaltaya, Ticlio ve Oruro-Cochabamba yolları, ülkenin sahip olduğu en tehlikeli yollarından birkaçıdır.

Bolivya yollarından birkaç kesit:

Yungas:

Yungas, Bolivya

Chacaltaya:

Chacaltaya, Bolivya

Bir YouTube kullanıcısının Cochabamba'daki videosu:

Bu içeriğimizde Güney Amerika'nın kalbi Bolivya'yı inceledik. Sizin de eklemek istediğiniz bir madde olursa yorumlarda belirtebilirsiniz.

Benzer içeriklere de göz atabilirsiniz: