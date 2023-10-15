Belki de çoğu insanın harita yerini bile gösteremeyeceği ancak nüfüsundan para birimine, vatandaşlık alma şartlarına kadar epey ilginç özelliklere sahip bir ülke düşünün: Bugün içeriğimizin de konusu olan Lihtenştayn. Üstelik burada yaşayan Türklerin sayısı sizi oldukça şaşırtabilir.

Bazı ülkeler her ne kadar pek duyulmamış ve bilinmiyor olsa da oldukça güzel olabiliyor. Bu ülkelerden birisi de şüphesiz Lihtenştayn’dır. Özellikle futbolseverlerin aşina olabileceği bu küçük Avrupa ülkesi, nüfusu, ülkede yaşayan Türklerin sayısı, doğal güzellikleri ve yönetim biçimi gibi son derece dikkat çeken detaylara sahip.

Neredeyse herkesin birbirini tanıdığı ülkenin başkenti Vaduz’dur. Kültürel ve resmî para birimi gibi ekonomik açıdan, komşu olduğu İsviçre ve Avusturya ile de büyük benzerlikleri bulunuyor.

Lihtenştayn hakkında önemli bilgiler:

İsviçre tarafından yanlışlıkla işgal edildi

En büyük takma diş üreticisidir

Ülke genelinde yalnızca bir göl bulunuyor

Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri

Lihtenştayn anayasal monarşi ile yönetiliyor

İsviçre ve Avusturya arasında yer alıyor

Ülkede yalnızca 39.645 kişi yaşıyor

Lihtenştayn vatandaşı olmak oldukça zor

Para birimi İsviçre frangıdır

Kişi başı millî gelirde ikinci sırada yer alıyor

İsviçre tarafından yanlışlıkla işgal edildi

İsviçre ve Lihtenştayn, birbirlerinin çıkarlarını koruyan ve yakın ilişkiler içerisinde bulunan iki ülkedir, ancak zaman zaman bazı aksilikler yaşanabiliyor. Bunlardan ilki 1985 yılında yaşandı. İsviçre ordusu tarafından ateşlenen roketler Lihtenştayn tarafına geçti ve kısa süre içerisinde küçük çaplı bir orman yangınına yol açtı. Olay sonrasında meydana gelen zarar ise İsviçre hükümeti tarafından ödendi.

Mart 2007’de yaşanan olayda ise yaklaşık 170 İsviçre askeri, kötü hava koşulları nedeniyle yanlışlıkla Lihtenştayn tarafına geçti. Ancak bu durum İsviçreli askerler tarafından resmî makamlara rapor edilene kadar, Lihtenştayn hükümetinin bu yanlışlıktan haberi yoktu. Lihtenştayn ise uyguladığı askeri politikalar gereği herhangi bir misilleme yapmadı.

En büyük takma diş üreticisidir

Lihtenştayn oldukça küçük bir ülke olmasına rağmen takma diş üretimi konusunda lider konumda bulunuyor. Merkezi, ülkenin en büyük şehri olan Schaan’da bulunan Ivoclar Vivadent adlı şirket, her yıl yaklaşık 60 milyon takma diş üretiyor. Günümüzde Avrupa’da satılan takma dişlerin yaklaşık %40’ı, dünya çapında ise %20’si bu şirket tarafından üretiliyor. Aynı zamanda bu takma dişler, Hindistan’ın dünyaca ünlü film endüstrisi olan Bollywood’da da oldukça meşhurdur.

Ülke genelinde yalnızca bir göl bulunuyor

Gampriner Seele, Lihtenştayn’da bulunan tek göldür. 1927 yılında Ren Nehri’nin aşırı şekilde erozyona uğraması sonucu oluşan göl, Bendern-Gamprin adında küçük bir köyde bulunuyor. Deniz seviyesinden 435 metre yükseklikte yer alan Gampriner Seele, sazlık ve ağaçlardan oluşan ve yoğun şekilde yaprak döken bir ormanla çevrilidir. Ülkenin sahip olduğu tek göl olduğu için 1961 yılında hükümet tarafından koruma altına alındı. Ayrıca kısa süre içerisinde çöplerden arındırıldı ve su kalitesi arttırıldı.

Avrupa’nın en güvenli ülkelerinden biri

Yayınlanan son resmî raporlara göre, Lihtenştayn en güvenli ülkelerden biri konumunda. Bu küçük Alp ülkesinde suç oranı neredeyse son derece az, hatta Lihtenştayn yöneticileri sırf bir suçluyu yakalayabilmek için çeşitli yasalar çıkartabiliyor. Hatta ülkede insanlar çoğu zaman evlerinin kapısını açık bırakıyor. Ülkenin cezaevlerinde de neredeyse hiç mahkum bulunmuyor. Herhangi bir mahkumun iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması da ülkede son derece nadir görülen bir durum. Ayrıca, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen diğer Avrupa devletleri ile benzer hukuk politikaları vardır.

Lihtenştayn anayasal monarşi ile yönetiliyor

Lihtenştayn, anayasal monarşiyle yönetilen bir ülkedir. Yani Lihtenştayn Prensi, aynı zamanda ülkenin devlet başkanıdır. Ülkenin, genellikle hükümetin başı olarak hareket eden ve yabancı ülkelerle yapılan toplantılarda Lihtenştayn’a liderlik yapması için seçilen bir başbakanı da bulunuyor. Ülke 1886 yılında, Alman Konfederasyonu’nun dağılmasıyla bağımsız hâle geldi.

İsviçre ve Avusturya arasında yer alıyor

Lihtenştayn, Batı Avrupa’da İsviçre ile Avusturya arasında yer alır ve Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir. Ülkenin doğu kısmının üçte ikisi, Rhätikon Dağları'nın engebeli eteklerinden oluşuyor. Batı kısmında ise Ren Nehri bulunuyor. Ilıman bir iklime sahip olmasının yanı sıra büyük ölçüde ılık güney rüzgârlarının etkisinde kalır.

Ülkede yalnızca 39.645 kişi yaşıyor

En son Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre Lihtenştayn’ın nüfusu günümüz itibarıyla 39.645’dir. Ayrıca, ülkenin yıllık nüfus değişim oranı da ortalama %1’dir. Ülkenin genelinde toplam 544 Türk vatandaşının yaşadığını da belirtelim.

Lihtenştayn vatandaşı olmak oldukça zor

Eğer Lihtenştayn’dan vatandaşlık almayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünmenizi öneriyoruz. Lihtenştayn’da 30 yıldır ikamet ediyorsanız, vatandaşlığa başvurma hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer 20 yaşın altındaysanız, Lihtenştan’da geçirdiğiniz her yıl, 30 yıl şartını yerine getirmek için iki yıl olarak sayılır. Bunların yanı sıra mevcut vatandaşlığınızdan vazgeçmeniz ve Lihtenştayn’ın resmî dili olan Almancayı temel düzeyde konuşabildiğinizi kanıtlamanız gerekiyor.

Para birimi İsviçre frangıdır

Lihtenştayn’ndaki resmî yasal para birimi İsviçre frangıdır. Bu para birimi ile alışveriş, vergiler ve borçların ödenmesi de dahil olmak üzere ülkedeki tüm mali yükümlülükleri yerine getirebilirsiniz. Avusturya ve Euro Bölgesi’ne yakınlığı nedeniyle, birçok mağaza ve restoranda euro yaygın olarak kabul ediliyor.

Kişi başı millî gelirde ikinci sırada yer alıyor

Coğrafi bakımdan oldukça küçük olmasına ve doğal kaynaklar bakımından fakir olmasına rağmen Lihtenştayn, özellikle başarılı finansal hizmet sektörünün etkisiyle dünyanın en yüksek kişi başı millî gelir düzeylerinden birine sahip. Lihtenştayn ekonomisinin, özellikle hizmet sektöründe çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme ile geniş bir çeşitliliği vardır.

160 km²'lik yüz ölçümü ile dünyanın en küçük altıncı ülkesi olan Lihtenştayn hakkında ilginç bilgileri ele aldık. Eğer bir gün bu ülkeye gitmeye karar verirseniz, içeriğimizi tekrar okumanızı tavsiye ederiz.