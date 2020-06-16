Boston Dynamics'in Robot Köpeği 'Spot' Satışa Sunuluyor

Boston Dynamics'in ürettiği ve hepimizin kendisine yapılan çeşitli sağlamlık testleriyle tanıdığımız robot köpek Spot, ABD'de satılmaya başlanacak. Spot'ı ilk aşamada isteyen herkes satın alamayacak.

Boston Dynamics'in uzun süredir geliştirdiği ve özellikle sosyal medyada yapılan acımasız 'sağlamlık testleriyle' gündeme gelen robot köpekleri 'Spot' ABD'de satılmaya başlanacak. Neredeyse gerçek bir köpek kadar hızlı ve çevik olan bu robot köpeklere her isteyen sahip olamayacak. Robot köpek Spot'ın piyasa sürülme çalışmaları geçen sene başlatılmıştı ve Boston Dynamics'in 'Erken Sahiplenme Programı' kapsamında 150'den fazla robot köpek, geçtiğimiz eylül ayında denenmesi için bazı şirketlere ve araştırma kuruluşlarına gönderilmişti.

Boston Dynamics bu sayede, robot köpeğin gerçek dünyada hangi alanlarda ne şekilde kullanılabileceğini değerlendirmeyi ve Spot üzerinde ne gibi geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılabileceğini tespit etmeyi amaçlıyordu. Bu testler doğrultusunda robot köpekler, Kanada'nın Quebec eyaletindeki bir inşaat projesinin ilerlemesini takip etmek için haftada neredeyse 5 bin fotoğraf çekimi yapmış ve Norveç'teki bir petrol tesisinde tehlikeli denetleme görevlerini insanlar yerine gerçekleştirmişti.

Spot, Yeni Zelanda'da çoban köpeği olarak da denendi:

Yapılan birçok testin ve iyileştirmenin ardından yine Boston Dynamics robot köpeklerini henüz herkese satmaya hazır değil. Spot, bunun yerine ABD'de 'ticari ve endüstriyel' alanda kullanılması için satılacak ama yine de Boston Dynamics'in yürüttüğü Erken Sahiplendirme Programı, testlerin ve robot üzerindeki gözlemlerin yürütülebilmesi için devam edecek. Boston Dynamics ayrıca alınan Spot siparişlerinin, robotlarının yararlı kullanımını gerektiren Boston Dynamics koşullarına dâhil olacağını belirtti.

Boston Dynamics'in Alan Uygulamaları ekibinin başında olan Seth Davis, Spot robotun satış sözleşmesinde, 'robotların insanlara zarar vermesinin ya da insanlara zarar veriyor gibi yapmasının' yasak olarak geçtiğini de belirtti. Ayrıca Davis, robot köpek Spot'ın satış fiyatının 74.500 dolar olacağını fakat toplu alımlarda ve eğitim amaçlı kullanımlarda indirim yapılabileceğini belirtti.