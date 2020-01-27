Boston Dynamics'in marifetleriyle şaşırtan robotu 'Spot', Tested adlı Youtube kanalını yöneten mühendis Adam Savage tarafından test edildi. Robot köpek, eğitim alanında gerçekleştirilen testte yeteneklerinin sınırlarını zorladı.

Boston Dynamics'in robot köpeği 'Spot', şirket ilk askeri robot köpek olan BigDog'u ürettiğinden beri gündemde. Son 10 yılda Spot'un, bir prototipten marifetli bir robota dönüştüğünü gördük ve artık bu akıllı köpeğin gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğini test etmenin zamanı geldi.

YouTube'da Tested kanalını yöneten Adam Savage ve ekibi, Spot'u test ederek robot köpeğin yürüme, tırmanma ve sürünme gibi yeteneklerini ortaya koydu. Spot, Boston Dynamics'in dört ayaklı robotik platformunu, robotik geliştiriciler için esnek bir araç haline getirme planının bir parçası olarak Savage'a ve şirketine bağışlandı.

Boston Dynamics kısa bir süre önce paylaştığı blog yazısında, 2019 yılının eylül ayında Spot Early Adopter Program'ı başlattı ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine Spot için özel uygulamalar geliştirdi. Şirket, Spot'a çeşitli eğlenceli uygulamalar geliştirebilmesi için Savage'dan robotu test etmesini istiyor.

Savage, videoda Spot'u Alameda Şerif Departmanı'nın eğitim alanlarından birine götürüyor. Alana geldiğinde robotu aracının arkasındaki rampadan indiriyor ve onu kayalık bir tepeyi aşması, tünelden geçmesi, yatay çubukların altından sürünmesi ve merdivenlerden inip çıkması için uzaktan kumanda ile yönlendiriyor. Spot, engellerin çoğunu başarıyla geçse de, birkaç noktada yardıma ihtiyaç duyuyor.

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot'un YouTuber tarafından test edildiği video