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Scarlett Johansson'lı Netflix Animasyonu Ray Gunn'dan İlk Fragman Geldi!

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Brad Bird imzalı Netflix animasyonu Ray Gunn'ın ilk fragmanı yayınlandı. Sam Rockwell ve Scarlett Johansson'ın seslendirme kadrosunda yer aldığı retro-fütüristik film, insanların ve uzaylıların aynı şehirde yaşadığı alternatif bir 1939'da geçen bir dedektiflik hikâyesi anlatıyor.

Scarlett Johansson'lı Netflix Animasyonu Ray Gunn'dan İlk Fragman Geldi!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Brad Bird'ün yaklaşık 30 yıldır üzerinde çalıştığı Ray Gunn için beklenen ilk görüntüler sonunda geldi. İnanılmaz Aile ve Ratatouille gibi animasyonlarla tanıdığımız yönetmen, bu kez bizi insanların ve uzaylıların aynı şehirde yaşadığı, neonlarla çevrili alternatif bir 1939'a götürüyor.

Fragmanda Metropia'nın renkli ama tekinsiz sokaklarında dolaşan özel dedektif Raymond Gunn'ı görüyoruz. Gunn, ünlü pop yıldızı Venus Nova'nın etrafında dönen bir gizemi çözmeye çalışırken kendisini şehrin karanlık tarafında buluyor.

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Scarlett Johansson'lı Netflix Animasyonu Ray Gunn'dan İlk Fragman Geldi!
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Yıldızlarla dolu bir seslendirme kadrosu

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Raymond Gunn'a Sam Rockwell ses veriyor. Scarlett Johansson ise filmin önemli karakterlerinden pop yıldızı Venus Nova'yı seslendiriyor. Gunn'ın uzaylı meslektaşı Eyera'nın sesi ise Tom Waits'e ait.

Kadronun geri kalanında Alan Tudyk, Matt Berry, Bobby Cannavale ve Patton Oswalt gibi isimler var. Birbirinden farklı seslerin bir araya geldiği bu kadro, Bird'ün kurduğu retro-fütüristik dünyaya kendi rengini katıyor.

Ray Gunn ne zaman yayınlanacak?

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Ray Gunn, 18 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Yaklaşık 30 yıldır Brad Bird'ün zihninde büyüyen Metropia, şimdi ilk kez bu kadar geniş bir şekilde karşımızda. Neon ışıkların, uzaylıların ve özel dedektiflerin bir araya geldiği bu dünyanın nasıl bir hikâye anlatacağını görmek içinse fazla beklemeyeceğiz.

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