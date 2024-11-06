Düşünün, elinizdeki 8.000 dolarlık bir yatırım, kısa süre içinde milyonları değil, milyarları bulan bir yatırıma dönüşüyor. Kulağa oldukça abartılı geliyor değil mi? Gelin şaka gibi görünse de gerçekten yaşanmış olan bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlatalım.

Kripto dünyasının belki de en ilginç ve sıra dışı başarı hikâyelerinden biri de kimliği bilinmeyen bir yatırımcının Shiba Inu’ya (SHIB) yaptığı yatırımda yaşandı.

Herkesin hayalini yaşayan bu anonim yatırımcı çok kısa süre içerisinde oldukça küçük bir miktarla milyarder olmayı başardı…

Peki bu başarı, şansın bir ürünü müydü yoksa ileri görüşlü bir adım mıydı?

Shiba Inu, Ağustos 2020’de piyasaya sürülen ve başlangıçta gerçekten de bir şaka olarak görülen bir meme coin olarak tanıtılmıştı.

0.000000000189 gibi bir fiyattan işlem gören kripto varlık bedavadan biraz pahalıydı da diyebiliriz.

Bu dönemde cesur ve gizemli bir yatırımcı, çoğu kişinin değersiz gördüğü SHIB Inu’ya 8.000 dolarlık yatırım yaptı ve bu sayede 70 trilyon adet Shiba Coin satın aldı.

Yatırım ilk birkaç ay çok iyi bir performans sergilememişti.

Öyle ki ilk aylarda Shiba Inu’nun fiyatı daha da düşmüştü ve birçok yatırımcı umutsuzca elindekileri satarken, bu kimliği belirsiz kişi varlıklarını elinde tutmaya devam etti.

Bu sabır, ilerleyen dönemde ona hayatının belki de en kârlı yatırımını yaptırmış olacaktı.

Ocak 2021’den itibaren Shiba Inu’nun değeri hızlı bir yükselişe geçti.

Bu yükseliş dalgası, Ekim 2021’e kadar devam etti ve kaynaklara göre yaklaşık 10 aylık bir sürede %85 milyonluk devasa bir orana ulaştı.

Bu sırada Shiba Inu’nun fiyatı, bir dizi sıfırı fiyatının önünden silerek yatırımcısına âdeta bir servet kazandırdı.

Bir yıl önce 8.000 dolar olan yatırım, Ekim 2021 itibarıyla 5,7 milyar dolara ulaşmıştı!

Yatırımcının kimliği hâlâ bilinmese de hesaplara bakıldığında mevcut durumda yaklaşık 200 milyar Shiba’ya sahip olduğu ve bu varlıkların değerinin 1,8 milyon dolar civarında olduğu biliniyor.

Bir süre önce milyarlarca dolar değerindeki varlıklarının büyük bir kısmını farklı cüzdanlara taşıdığı bilinen gizemli yatırımcının devasa servetinin önemli bir bölümünü nakde çevirmiş olabileceği düşünülüyor.

Özetle, kripto dünyasında yaşanan bu hikâye, bir yandan doğru zamanda risk almanın ödüllerini gösterirken, diğer yandan oldukça volatil olan kripto piyasasında inanılmaz fırsatlara ve risklere dikkat çekiyor.

Biz yine de “Ne olur ne olmaz!” diyerek bu içeriğin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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