BTS, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde Şarkı Söyledi

Güney Koreli müzik grubu BTS, New York'ta yer alan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gençlere yönelik bir konuşma yapmasının ardından yeni şarkıları "Permission to Dance" ile sahne aldı.

Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler'in Gelecek Nesiller ve Kültür için Özel Başkanlık Elçileri olarak atanan K-Pop grubu BTS, üçüncü defa Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde konuşma yaptı.

Güney Kore Cumhuriyeti Başkanı'nın "dünyanın her yerindeki gençlerle bağlantı kuran son derece seçkin bir grup" olarak tanımladığı BTS, yapmış olduğu konuşmada Birleşmiş Milletler'i 2030 hedeflerinin içinde yer alan cinsiyet eşitsizliğinin ve aşırı yoksulluğun giderilmesi konusunda desteklediğini dile getirdi.

"Biz kayıp nesil değiliz, hoş geldin nesliyiz"

Güney Kore merkezli müzik grubunun en çok vurgu yaptığı konu ise herkesin "kayıp nesil" olarak adlandırdığı gençler oldu. Grubun üyelerinden Kim Namjoon, bu konu hakkında; "Bugün ergenlik çağında ve 20'li yaşlarda olan insanların kayıp nesil olarak anıldığını duydum. En çok fırsata ihtiyaç duydukları anda yollarını kaybettiler. Ama bence kaybettiklerini söylemek abartı olur" ifadelerini kullandı.

Grubun bir diğer üyesi olan Jung Hoseok'un yaptığı konuşmada ise şu ifadeler yer aldı; "Biz kayıp nesil değiliz, hoş geldin nesliyiz. Öyleyse el ele verelim ve daha iyi bir yarın inşa edebilmek için birlikte çalışalım. Hadi yapalım!"

Dünyaca ünlü müzik grubu, BM Genel Merkezi'nin Genel Kurul Salonunda yaptıkları konuşmanın ardından yaklaşık 2 ay önce çıkardıkları yeni şarkıları "Permission to Dance" ile sahne aldı.