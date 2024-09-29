Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte termos bardaktan dizüstü bilgisayara, hava temizleyiciden oyuncu monitörüne kadar pek çok ürün yer alıyor.

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15,6 inç FHD ekranı ve 144 Hz yenileme hızı ile akıcı bir oyun deneyimi yaşamanıza imkan sağlayan Acer Nitro 5 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, çift fanlı soğutma sistemi ile karşımıza çıkıyor. Haftanın en çok tercih edilen laptoplarından biri olan bu ürün, NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB Ekran Kartına sahip.

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Sıcak içecekleri 7 saate kadar, soğuk içecekleri ise 11 saate kadar koruyabilen Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak; hem pipetli hem de pipetsiz olarak kullanılabiliyor.

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Asus TUF Oyuncu Monitörü; 180 Hz yenileme hızına sahip 27 inç Full HD ekranı ile en çok satılan oyuncu monitörleri arasında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync uyumluluğu ve VESA AdaptiveSync teknolojisi sayesinde yırtılmalar olmadan düşük gecikmeli görüntüler sunuyor.

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Poliüretan malzemeden üretilmiş olup, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sunan Songmics Oyuncu Koltuğu; ayarlanabilir özellikleri sayesinde kişisel konforu ön planda tutuyor.

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10 bölgeli RGB aydınlatma ile kişiselleştirilebilir görsel efektler sunan Steelseries Apex 3, ses çıkarmayan switch'leri sayesinde sessiz çalışma ortamları için ideal bir ürün. Sıvı dökülmelerine karşı dayanıklılığı sayesinde kazalara karşı koruma sağlayan bu klavye, özellikle oyun oynamayı sevenler için iyi bir seçenek olabilir.

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İki kumandayı aynı anda hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etme imkanı sunan bu ürün; LED göstergeleri sayesinde şarj durumunu kolayca takip edebilmenize de imkan sağlar.

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Aracınızın çakmaklığına takıp kolayca çalıştırabileceğiniz Michelin Hava Pompası, yüksek basınç kapasitesi ile çeşitli lastik ve şişirilebilir ürünlerde kullanılabilir. Ayrıca sahip olduğu dijital ekran, lastik basıncını anında gösterir ve doğru ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur.

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En çok satın alınan ürünler arasında bulunan Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi; küçük partikülleri ve alerjenleri etkili bir şekilde yakalayarak sağlıklı bir hava sunar. Bunun yanında akıllı özellikleri sayesinde, mobil uygulama ile uzaktan kontrol edebilir, anlık olarak hava kalitesini görebilirsiniz.

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Geniş iç hacmi, etkili hava akışı ve kolay kablo yönetimi ile donanımınızı en iyi şekilde yerleştirmenize imkan sağlayan bu ürün; alüminyum yapısıyla dayanıklılık ve estetiği bir araya getiriyor. Razer Chroma RGB aydınlatma özelliği; kişiselleştirilebilir efektlerle oyun deneyiminize renk katarken, içindeki bileşenlerinizi etkileyici bir şekilde sergilemenize de imkan sağlar.

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Enerji tasarrufu ve güvenlik için 30 dakikadan sonra otomatik olarak kapanma özelliği ile oldukça beğeni toplayan Philips Kahve Makinesi, aromayı koruyan filtre sistemi sayesinde lezzetli kahveler hazırlamanıza yardımcı olur.

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