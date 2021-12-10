Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.
Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...
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Alttaki tweet: Yanan bir binadan kurtarılan bir kedi gördüm ve bu duruma karşı oldukça sinirliydi.
Üstteki tweet: Bence yangını o kedi başlattı. :D
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