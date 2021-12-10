Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 17 Tweet'i

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

urartuca

2.

adana astronot

3.

cute tweet

4.

tuvalet kağıdı fiyatları

5.

yeni yıl tweet

6.

kedi yangın tweet

Alttaki tweet: Yanan bir binadan kurtarılan bir kedi gördüm ve bu duruma karşı oldukça sinirliydi.
Üstteki tweet: Bence yangını o kedi başlattı. :D

7.

burun tweet

8.

marlboro tweet

9.

bardak altlığı tweet

10.

kadıköy tweet

11.

kütüphane tweet

12.

ikea tweet

13.

zeka tweet

14.

kedi tweet

15.

patronus

16.

köpek tweet

17.

buzdolabı tweet
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