Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

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Alttaki yazı:

"Okulumun avlusundaki bu alanda yalnız başıma yürümek bana hep tuhaf bir his verir."

Üstteki yazı:

"Bir video oyunu görüntüsüne bu kadar çok benzeyen gerçek bir fotoğraf hiç görmemiştim."

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İzlemeyenler için: video

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"8 yaşındaki halim saatlerce windows media player'a bakıyor."

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