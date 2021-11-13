Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.
Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...
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Alttaki yazı:
"Okulumun avlusundaki bu alanda yalnız başıma yürümek bana hep tuhaf bir his verir."
Üstteki yazı:
"Bir video oyunu görüntüsüne bu kadar çok benzeyen gerçek bir fotoğraf hiç görmemiştim."
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İzlemeyenler için: video
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"8 yaşındaki halim saatlerce windows media player'a bakıyor."
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