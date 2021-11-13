Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 23 Tweet'i

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

tweet kahve

2.

tweet abi

3.

tweet kitap

4.

tweet messi

5.

tweet zıbın

6.

tweet oyun

Alttaki yazı:
"Okulumun avlusundaki bu alanda yalnız başıma yürümek bana hep tuhaf bir his verir."

Üstteki yazı:
"Bir video oyunu görüntüsüne bu kadar çok benzeyen gerçek bir fotoğraf hiç görmemiştim."

7.

tweet story

8.

tweet devlet

9.

tweet yırtık pantolon

10.

tweet bot

11.

tweet okey

12.

tweet netflix

13.

tweet taksi

İzlemeyenler için: video

14.

tweet köpek

15.

tweet sovyet

16.

izmir istanbul ankara

17.

siperler kamil

18.

robot cildiye

19.

windows

"8 yaşındaki halim saatlerce windows media player'a bakıyor."

20.

burç dolar

21.

tweet bolu

22.

halı saha

23.

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