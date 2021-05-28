Burdurlu Çiftçi ile Kanadalı Paraşütçü Tekrar Buluştu

Burdur'lu Kazım Öz'ün, tarlasına inen Kanadalı paraşütçü ile yaşadığı diyalog geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olmuştu. İkili bugün tekrar buluştu ve paraşütçüye çikolata veren Öz, bu görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.

Burdur’da geçtiğimiz günlerde tarlasına inen Kanadalı paraşütçü ile yaşadığı diyaloğu sosyal medyadan paylaşan ve bu videoyla viral olan çiftçi Kazım Öz, aynı paraşütçüyle bugün tekrar buluştu.

Burdur’un Yassıgüme köyünde, sahibi olduğu arpa tarlasına inen yamaç paraşütçüsünü gören Kazım Öz, paraşütçü ile olan diyaloğunu çekip sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu video, 24 saat içerisinde viral olup Twitter'ın gündemine oturmuştu. Videonun milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından Kanadalı paraşütçü ile tekrar buluşan Öz, bu kez paraşütçüye çikolata ikram etti.

Bu video sosyal medyada viral olmuştu:

Çiftçi Kazım Öz'ün sosyal medyadan paylaştığı bu video, özellikle Twitter'da yoğun ilgi görmüş ve izleyenleri gülümsetmişti.

Çiftçi ile paraşütçü bugün tekrar buluştu:

Denizli'nin Çameli ilçesinden kalkan Kanadalı yamaç paraşütçüsü bugün de Yassıgüme'nin yanında bulunan Hacılar köyüne indi. İlk videoyla sosyal medyanın gündemine oturan çiftçi Kazım Öz, tesadüfen karşılaştığı yamaç paraşütçüsüne bu kez çikolata ikram etti.

Öz, videoyu sosyal medya hesabından "Geldi iki gözümün çiçekleri. Kendi ülkemizin çikolatasını verdik, konuştuk, anlaştık" notuyla paylaştı.