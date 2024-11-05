Bundan 11 yıl önce Twitter kullanıcıları Burger King’in hesabında McDonalds logosu ve ismiyle karşılaştı. Üstelik hesaptan tuhaf tuhaf tweetler yayımlandı. İyi ama neden?

18 Şubat 2013 tarihinde, şimdiki X, o zamanki adıyla Twitter’da sansasyonel bir olay yaşanmıştı.

Burger King’in resmî Twitter hesabının profil fotoğrafı McDonalds logosu olmuştu ve ismi de “McDonalds” olarak değiştirilmişti. Görenleri şaşırtan bu olayın aslı astarı neymiş bakalım.

O gün yaşananları bir bir anlatalım.

Burger King’in Twitter hesabından “Az önce McDonalds’a satıldık! Yakınınızdaki bir McDonalds’ı arayın.” diye bir tweet atıldı ve profil fotoğrafı McDonalds logosu ile değiştirildi. Hatta rap videoları bile yayımlandı.

Şöyle tweetler atılmıştı:

“Biz artık MacDonalds’ız çünkü Big Mac daha iyi.”

“Biz her şeyimizi kaybettik çünkü çalışanlarımız uyuşt*rucu kullanıyordu.”

“McDonalds tarafından satın alındık, herkesten özür dileriz!”

Birkaç paylaşımda ise rapçi Chief Keef’in müziğine gönderme yapan tweetler yer aldı, bu tweetlerde rap şarkı sözleri ve “#300” gibi Chief Keef’in çetesine referans veren hashtag'ler de kullanıldı.

Bu hack’lenmeden sonra Burger King’in hesabı 20 binden fazla takipçi kazandı.

Birçoğumuzun bildiği “Anonymous” adlı hacktivistler, Burger King-Mc Donalds şakasını üstlendi ve dünyaca ünlü grup, bu denli büyük bir şirketin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek bir kez daha dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Burger King’in açıklaması ise şöyle olmuştu:

Twitter hesabımız saldırıya uğradı. Resmî sitemizi ve orijinal gönderilerimizi yeniden düzene sokana kadar hesabı askıya almak için doğrudan yöneticilerle çalıştık. Sektörümüzün diğer üyeleri ve uygunsuz konular hakkında hatalı tweetler için takipçilerimizden özür dileriz.”

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