Düşünün ki, ilerlemeyen bir trafikte sıkışıp kalmışsınız ve mideniz gurulduyor. Oldukça can sıkıcı değil mi? Haydi gelin, Burger King’in bu tat kaçırıcı durumu nasıl lehine çevirdiğinden bahsedelim.

Şüphesiz ki trafiğe takılmak, dünyanın her yerinde tat kaçırıcı bir durum olarak anılıyordur.

Peki, iş çıkışı aç karnına trafiğe takılmışken bir anda telefonunuza “Burger King size geliyor!” gibi bir bildirim gelse?

İşte Burger King’in "Trafik Sıkışıklığı Whopper’ı" kampanyası tam olarak bunu yapıyor!

Dünya genelinde büyük şehirlerde yaşanan ve bitmek bitmeyen trafik sıkışıklıkları, bir fast-food devine yeni bir pazarlama kampanyası olanağı sunmuş.

Marka, bu durumu fırsata çevirerek, Meksika’nın en yoğun bölgelerinden birinde yenilikçi bir kampanya yapmak için kolları sıvıyor.

Kampanyanın odağında ise, trafikte bunalmış ve acıkmış müşterilere hamburger teslimatı yaparak onları trafiğin yorucu ve bunaltıcı gerçekliğinden uzaklaştırmak var!

Peki Burger King bunu tam olarak nasıl başarmış?

İlk olarak, Google Maps API’sini kullanarak Meksika’nın en yoğun trafik bölgelerini tespit ediyorlar.

Ardından, sürücülerin trafikte en az 30 dakika sıkışmış ve bir Burger King şubesine 3 km mesafede bulundukları tespit edildiğinde, müşterilere yiyecek siparişi verebileceklerini bildiren bir bildirim gönderiyorlar.

Sipariş veren müşterilerse, kısa bir süre sonra lezzetli hamburgerlerine kavuşuyorlar!

Kampanyanın başarısının ardında sadece teslimat hizmeti değil, aynı zamanda yaratıcı bir reklam stratejisi yattığını da belirtmek gerek.

Kampanya, elektronik reklam panoları ve afişler aracılığıyla şehir genelinde dinamik bir tanıtım gerçekleştirilerek destekleniyor.

Yani sürücüler sadece telefonlarına gelen bildirimlerle değil, aynı zamanda trafik boyunca karşılaştıkları dijital panolarla da kampanyaya yönlendiriliyor.

Bu sayede, marka mesajı hem fiziksel hem de dijital kanallarla desteklenerek müşterilere ulaşıyor ve bu sayede bu kampanya Burger King için büyük bir başarı oluyor.

Kampanya, Meksika'daki siparişlerin %63 oranında ve uygulama indirme oranlarının tam 44 kat artmasıyla sonuçlandı.

Bu başarılı kampanya sonucunda, Burger King uygulaması Meksika'da en çok kullanılan fast-food restoranı uygulaması olmayı başardı!

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