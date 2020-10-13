Burger King'den PlayStation 5'li Tanıtım Videosu

Burger King, resmi Twitter hesabından yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Tanıtım videosunun dikkat çeken yanı ise PlayStation 5'in açılış sesinin duyuluyor ve "15 Ekim" ibaresinin bulunuyor oluşuydu. Bu gelişme, PlayStation 5'in arayüzünün 15 Ekim'de gösterilebileceğini düşündürüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşan oyun konsolu PlayStation 5'in neredeyse her detayını açıkladı. Ancak PlayStation 5 için bilmediğimiz önemli bir husus var. Bu husus, konsolun arayüzünün genel tasarımı. Sony, bugüne kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı ancak yaşanan son gelişme, arayüzle tanışmamıza çok az kaldığını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en büyük fast food restoran zincirlerinden Burger King, resmi Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşımı yaptı. Bu paylaşım aslında, Burger King'in standart maskotunu ve ürünlerini gösteriyor. Ancak paylaşımın en dikkat çeken özelliği, videoda yer alan bir sesti. Bu ses, haziran ayında düzenlenen "Future of Gaming" etkinliğinde duyduğumuz, PlayStation 5'in açılış sesiydi. İşte bu durum, PlayStation 5'in arayüzünün tanıtımı ile ilgili yeni bir gelişmenin yaklaştığını gösteriyor.

Burger King tarafından yapılan paylaşım, iki emoji ile birlikte PlayStation'ın resmi Twitter hesabı üzerinden de paylaşıldı. Yapılan paylaşım, Burger King ile PlayStation arasında yeni bir iş birliğinin yapılmış olabileceğini gösteriyor. Ancak şu an için bu iş birliğinin standart bir promosyon mu olduğu yoksa arayüzle ilgili mi olduğu şu an için bilinmiyor.

Bu arada, Burger King'in tanıtım videosunun tek dikkat çekici özelliği PlayStation 5'in sesinin duyuluyor olması değil. Burger King maskotu kadrajdan çıkarken, maskotun arkasında yer alan bir tarih ortaya çıkıyor. Bu tarihse iki gün sonrasını, yani 15 Ekim'i gösteriyor. Yaşanan gelişme, bu tarihte PlayStation 5'in arayüzü ile tanışabileceğimizi gösteriyor.

İşte Burger King'in PlayStation 5'li tanıtım videosu