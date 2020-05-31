Dünya Sağlık Örgütü, Yeni Bir Rehber Yayınladı

Dünya genelinde milyonlarca kişiye buluşan koronavirüsün, ülkelerin normalleşme sürecine girdiğinde tekrar yayılacak olmasından korkuluyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 bağlamında bir rehber yayınladı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Enfekte hasta sayısı 6,1 milyona kadar ulaşırken ülkelerin birçoğu normalleşme çabalarına devam ediyor.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü, pandemiyle mücadele niteliğinde bir rehber yayınladı. Rehber, katılımın fazla olacağı etkinliklerin nasıl olması gerektiği açıklarken kalabalık ortamlarda kendimizi nasıl korumalıyız sorusunun da cevabını veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü, insanları koronavirüsten korumak için rehber yayınladı

Son günlerde, enfekte olan ve vefat eden hasta sayısı düşen ülkeler normalleşme sürecine girmek istiyor. Ekonomi ve eğitimi resmen durduran karantina ve sokağa çıkma yasakları, vatandaşlar için artık bir zulüm haline gelmiş durumda. Evlerinde zaman geçiren insanlar, dışarı çıkmak ve günlük yaşantılarına devam etmek istiyorlar.

Normalleşme süreci ve ülkenin bazı yasakları kaldırması ile birlikte, vatandaşların bu istekleri karşılanacak gibi gözüküyor. Haliyle aylardır evinde olan vatandaşların dışarıya çıkmasıyla, kalabalık ortamlar oluşacak ve çok kişinin katıldığı etkinlikler artacak.

Dünya Sağlık Örgütü, yaşanılacak bu felaket için önlem almak istedi ve olacakları engellemek için kamuoyuyla bir rehber paylaştı. Rehberde, “COVID-19 bağlamında bu tür etkinlikler virüsün yayılmasını hızlandırabilir. Bu tür etkinliklerin siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik faydaları olabileceği için yetkililerin bazı önlemler alması gerekiyor. Bunlar arasında girişlerde oluşacak kuyruklarda mesafeye önem verilmesi, ulaşım aracı sayısının artırılması, mesafeli oturma düzeni yer alıyor” ifadesi yer aldı.

Etkinliklerin açık havada gerçekleşmesini vurgulayan rehber, gerçekleştirileceği alanın da yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Yapılabiliyorsa sanal ortamda düzenlenmesi gerektiğini de ekledi. Etkinlikler boyunca sosyal mesafeye dikkat edilmesini isteyen Dünya Sağlık Örgütü, öksürürken ağzın kapatılması ve ellerin de sık sık yıkanması gerektiğini vurguladı.