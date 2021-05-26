Fan token çıkaran futbol takımları kervanına Bursaspor eklendi. Kulüp, Chiliz ve Socios.com ile anlaşma imzaladıklarını ve Bur Fan Token'larını yakın bir zamanda fanatikleri ile buluşturacaklarını açıkladı.

Bursaspor, geçtiğimiz günlerde Manchester City futbol takımının tokenı CITY'yi piyasaya süren Chiliz ile birlikte, $BUR kodlu kendi tokenlarını piyasaya süreceklerini açıkladı. Socios.com ile anlaşma imzaladıklarını belirten spor kulübü, taraftarın takımla kenetlenişi dijital platformlara da yansıtacaklarını dile getirdi.

Bur Fan Token adıyla piyasaya sürülecek tokenın lansman tarihi ve fiyatı henüz açıklanmasa da Bursaspor yakın bir tarihte tüm detayların açıklanacağını dile getirdi. Yeni token sayesinde taraftarlar VIP ödül kazanma fırsatı yakalarken aynı zamanda takım hakkındaki önemli kararlarda söz sahibi olma şansını yakalayacak.

Yeni tokenın adı Bur Fan Token

Fanatikleri ile birlikte dijital dünyada da etkileşim halinde olmak isteyen birçok futbol kulubü, takımlarına ait tokenları yavaş yavaş piyasaya sürmeye başladı. Türkiye'de bu tokenlara ilk örnekler Trabsonspor ve Galatasaray'dan gelmişti. Beşiktaş'ın da yeni bir fan tokenı oluşturduğu iddiları ortaya çıksa da BJK, kendi isimlerik kullanılarak oluşturulan hiçbir fan token ve coin platformu ile alakaları olmadığını açıklamıştı.

Dijital dünyada gerçekleşen rekabetleri yakalamak istediğini belirten Bursaspor, bu rekabette öncü bir isim olabilmek için Bur Fan Token'ı yakın zamanda piyasaya sürmeye karar verdiklerini, tüm tarafları desteğe beklediklerini dile getirdi.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Socios.com ve Chiliz işbirliği ile doğan Bur Fan Token hakkında ne kadar mutlu olduklarını şu sözlerle açıkladı: "Zor günleri geride bırakmak isteyen kulübümüzün taraftarlarıyla kenetlenişini dijital platformlarda da göstermek adına Socios.com ile yeni bir yola çıktık. Amacımız, taraftarlarımız ile kulübümüz arasında daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir köprü kurmak. Bu anlamda $BUR Fan Token ile taraftarlarımız, kulüp kararlarında söz sahibi olabilecek, aynı zamanda da birbirinden değerli ödülleri, ayrıcalıkları da kazanabilme fırsatını elde edecek."