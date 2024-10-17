Buzdolabı kapaklarını kapattıktan kısa bir süre sonra açmaya çalışmak neredeyse imkansız öyle değil mi? Kapakları tüm gücünüzle kendinize iktirseniz bile değişen hiçbir şey olmuyor. Peki bunun sebebi nedir?

Birkaç saniye önce açılan kapaklar, ne oluyor da tekrar açılmamakta bu kadar ısrar ediyor?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Buzdolabı kapaklarını kapattıktan birkaç saniye sonra tekrar açmak istediğimizde, bir hayli zorlanırız.

Bunun sebeplerinden biri, buzdolabının içindeki hava basıncının değişmesidir. Buzdolabı kapakları kapandığında içerideki hava basıncı, ideal seviyeye ulaşmak için bir denge arayışına girer.

Bu denge sağlanmaya çalışılırken içerideki hava, dışarıya çıkmak yerine kapak ile iç kısım arasında bir vakum oluşturur. Aslında bu, tamamen normal bir durumdur ve buzdolabının doğru çalıştığını gösterir.

Başka bir deyişle buzdolabının kapağı açıldığında, içeri sıcak hava girer.

Kapı kapatıldığında sıcak hava, soğuk hava ile karışarak vakum oluşturur ve bu da kapıların tekrar açılmasını zorlaştırır. Böyle bir durumda kapıyı tekrar açmadan önce iç basıncın eşitlenmesi beklenmelidir.

Bu dengelenme de bir dakikadan az sürer. Ancak yılın daha sıcak ve nemli zamanlarında bir dakikalık süre, birkaç dakikaya uzayabilir.

Ayrıca kapının düzgün açılıp kapanması için kapı contaları temizlenmelidir. Eğer kapılar 3-4 dakika geçmesine rağmen açılmıyorsa, contalar çok eskimiş veya kirlenmiştir. Kir ve diğer parçacıklar, conta yüzeyinde birikerek kapının sıkışmasına sebep olabilir.

Kısaca buzdolabı kapaklarını kapattıktan birkaç saniye sonra tekrar açmak için sabırla beklemek ve kapıları zorlamamak doğru bir davranış olacaktır.

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