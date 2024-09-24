Ülkemizde ilaç saklama koşullarıyla ilgili doğru bilinen pek çok yanlış var. Bunlardan birisi de ilaçları nerede muhafaza etmemiz gerektiğiyle alakalı.

Kimine göre buzdolabı, en güvenilir yerken kimine göre de oda sıcaklığında saklamak en sağlıklı olanı. Peki sizce buzdolabında mı saklanan ilaç daha güvenilirdir, yoksa oda sıcaklığında mı?

Uzmanlara göre, bu konuyla ilgili sık yapılan bir hata var!

İlaçların etkili ve güvenli bir şekilde kullanılması, sadece doğru dozda alımına değil, ideal saklama koşullarına da bağlı.

Aslında ilaçları birçok insan buzdolabı kapağında saklıyor. Bu, pek de doğru bir yöntem değil. Çünkü soğuk zincir uyarısı bulunan ilaçlar, buzdolabında 2-8 derece arasında saklanmalıdır. Bu ilaçların da buzdolabının kapağında değil, iç raflarında, duvarlara temas etmeyecek şekilde ve mümkünse yiyeceklerden ayrı bir bölümde muhafaza edilmesi gerekiyor.

Eğer ilacın üzerinde "oda sıcaklığında muhafaza ediniz" ibaresi bulunuyorsa, bu ilaçlar Güneş görmeyen, serin ve nemli olmayan bir yerde, 25 dereceyi geçmeyecek şekilde saklanması gerek.

Saklama talimatlarını okumakta fayda var.

Açıldıktan sonra ilaçların saklama süreleri, etken maddelerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hap, şurup ya da damla gibi çeşitli ilaçların saklama süreleri de açılma tarihine göre değişiklik gösteriyor. Ancak kilit nokta şu: Güneş ışığından korumak.

Güneş ışığı, bazı ilaçların etkinliğini azaltıyor. Işık hassasiyeti olan ilaçların, doğrudan Güneş ışığına maruz kalmaması gerekmekte. Bu yüzden bazı ilaçlar, bunun için ekstra özenli bir saklama koşulu gerektiriyor.

Yine de buzdolabında ilaç saklama alışkanlığına sahip kişilerdenseniz, bu alışkanlığı en kısa zamanda bırakmanızda fayda var!

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: