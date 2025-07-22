Reuters'ın iddiasına göre BYD, Macaristan'da kurduğu 4 milyar dolarlık fabrikasındaki planlarını erteleme kararı aldı. Nedeni ise Türkiye'ye kuracağı fabrikaya öncelik vermek.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye’de 150 bin araç kapasiteli bir fabrika kuracağını açıklamıştı. 1 milyar dolar yatırımlı bu tesis, Manisa’ya kurulacak, binlerce kişiye istihdam sağlayacak ve 2026 yılı içerisinde üretime başlayacaktı. Şimdi ise BYD’nin yatırımlarıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

BYD, Türkiye’ye ek olarak Macaristan’a da 4 milyar yatırımlı dev bir fabrika kuracaktır. Ancak Reuters’ın konuya yakın iki kaynaktan edindiği bilgilere göre Çinli otomobil devi, Macaristan fabrikasındaki planlarını erteleme kararı aldı.

Macaristan’daki fabrika üretimi ertelendi, Türkiye’ye öncelik verileceği iddia edildi

Reuters’a göre BYD, Macaristan’da kurduğu elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya kadar erteledi. Ayrıca, şirketin bu tesiste ilk iki yıl boyunca kapasitenin altında araç üreteceği de eklendi. Birkaç on bin adet üretim yapılacak. Normalde tesisin ilk başta 150 bin kapasiteli olması ve en nihayetinde 300 bin kapasiteye çıkması bekleniyordu. Ancak bu hedefler için süre uzatıldı.

İddiaya göre BYD’nin Macaristan fabrikasını erteleme nedeni, Türkiye’de üretime öncelik vermek istemesi. Reuters kaynaklarına göre şirket, işçilik maliyetinin daha düşük olması sayesinde Manisa’daki fabrikada beklenenden daha erken üretime başlayacağını ve üretim planlarının çok daha üstünde bir performans göstereceğini düşünüyor.

İlk yapılan açıklamalarda BYD’nin ülkemizdeki planının 2026 sonunda üretime başlayacağı belirtilmişti. Ancak Reuters’ın iddiası doğru çıkarsa daha erken üretime başlandığını görebiliriz. Tabii ki bunların bir söylenti olduğunu, henüz resmî bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. Ülkemizdeki fabrikanın 150 bin araç üretim kapasiteli olacağını yineleyelim.