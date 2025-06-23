BYD, katı hâl bataryalar konusunda önemli bir adım attı. Şirket, 1900 km menzil sunabilen yeni bataryasını test etmeye başladı. Bu bataryalar, önümüzdeki yıllarda seri üretime geçecek.

Gelir gelmez Türkiye’de de çok popüler olmayı başaran Çinli otomobil devi BYD, sadece otomobil değil, batarya teknolojileri konusunda da öne çıkan bir firmaydı. Şimdi ise şirket, en öne çıkan modellerinden biri olan Seal’da yepyeni katı hâl bataryalarını test etmeye başladı.

Çin'de test edilen katı hâl bataryaları, elektrikli otomobillerde devrim yaratma potansiyeline sahip. Öyle ki bu bataryanın toplam menzilinin 1930 km’ye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Buna ek olarak hızlı şarj konusunda da ciddi iyileştirmeler gelecek.

İlk üretim 2027, seri üretim ise 2030’da başlayacak

BYD aslında yeni batarya teknolojilerini 10 yıldan fazla süredir test ediyordu. Geçen yıl ise 20 ah ve 60 ah kapasiteli katı hâl bataryalarını test etmeye başlayarak önemli adımı atmıştı. Şimdi ise Seal’da yollarda tam olarak testler başladı. Duyuru, şirketin batarya bölümünün CTO’su Sun Huajun’dan geldi.

BYD, yeni batarya teknolojilerinin testlerini 2027 yılında bitirip o yıl üretime başlamayı planlıyor. 2027 ila 2029 arasında sınırlı üretim yapılacak. 2030 yılı itibarıyla ise seri üretim başlayacak ve BYD’nin yeni otomobillerinde şirketin uzun menzil sunan katı hâl bataryalarını göreceğiz. Şu an test edilen bataryalarda 1930 km’ye varan menzil sunulabiliyor. Türkiye’de de satılan Seal’ın bu bataryaları geniş çapta kullanan ilk BYD modeli olması hedefleniyor. 2028’de ise diğer modellerde görmeye başlayacağız.

Yeni bataryaların enerji yoğunluğunun 400 wh/kg ile lityum iyonların neredeyse iki katı olduğunu belirtelim. Ayrıca gelen bilgilere göre sadece 12 dakika şarjla 1500 km menzil sunarak rekor da kırmayı başarmışlar. BYD’nin yükselişi devam ediyor. Son zamanlarda Avrupa’da Tesla’yı geçmeyi başarmıştı. Bu batarya teknolojileri onları daha da öne taşıyacaktır.